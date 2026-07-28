Terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone. Media: “Esplosione in un centro commerciale dopo il sisma, persone intrappolate”

Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud ovest dell’arcipelago, alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia). La scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l’intensità della scossa a 7sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.

Esplosione in un centro commerciale dopo il sisma, persone intrappolate

Dopo la scossa di terremoto, la polizia ha riferito di aver ricevuto segnalazioni di una “esplosione” avvenuta all’interno di un centro commerciale Aeon Mall a Kumamoto.

“Molte persone” sono rimaste intrappolate, riporta l’emittente Nhk. La prefettura di Kumamoto era già stata devastata da un doppio sisma di magnitudo 6.5 e 7.3 dieci anni fa, con 270 vittime. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento.