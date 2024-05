Terribile incendio nel parco giochi pieno di bambini: 27 vittime in India

È di 27 vittime, di cui almeno 12 bambini, il bilancio del devastante incendio scoppiato in un parco divertimenti nella città di Rajkot, nel Gujarat (India), durante il pomeriggio di oggi, sabato 25 maggio. Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono rivelate più ostiche del previsto, e i soccorritori sono entrati immediatamente in azione per cercare di trarre in salvo le circa 300 persone che si trovano ancora intrappolate all'interno dell'area giochi.

Stando alle poche notizie filtrate fino ad ora, il rogo sarebbe partito da una struttura temporanea del parco, particolarmente affollato di bimbi che già si trovano liberi dagli impegni scolastici per via dell'inizio delle vacanze estive: i vigili del fuoco, che hanno lavorato alacremente per oltre un'ora per avere la meglio sull'incendio, ritengono che possa essersi trattato di un corto circuito.

"Sono profondamente angosciato per il terribile rogo a Rajkot" , ha scritto il primo ministro Narendra Modi in un post su X. "I miei pensieri vanno a tutti coloro che hanno perso i loro cari. Preghiere per i feriti. L’amministrazione locale è al lavoro per fornire tutta l’assistenza possibile alle persone colpite dalla tragedia" .

I funzionari hanno riferito che le fiamme avrebbero iniziato ad avvolgere un'area in cui si trova una cupola in fibra adibita ad area giochi poco dopo le ore 16.00: in quel momento la zona era affollata di bambini e di adulti. "La stazione dei vigili del fuoco ha ricevuto la segnalazione di un rogo nel parco divertimenti verso le 16.30" , ha spiegato l'ufficiale Prabhav Joshi a The Hindu. "Sul posto sono intervenuti i mezzi dei pompieri e le ambulanze per domare le fiamme. L'incendio ha causato il crollo della struttura" , ha precisato ancora.

Dopo l'allarme sono state immediatamente chiuse tutte le attrazioni del parco, ma ovviamente l'allarme è rimasto a causa del fatto che tanti sono rimasti intrappolati al suo interno. Secondo le autorità erano circa 300 i visitatori rimasti bloccati nella struttura a due piani del parco Trp. "Le persone sono rimaste intrappolate quando una struttura temporanea è crollata vicino all'ingresso, rendendo difficile uscire" , ha dichiarato l'ufficiale dei vigili del fuoco Rajkot Ilesh Kher. Il rogo è stato quindi alimentato dal materiale infiammabile.

La polizia, che ha coordinato le operazioni di salvataggio, ha riferito che i corpi di numerose vittime, la metà delle quali bambini, completamente carbonizzati, sono stati al momento impossibili da identificare

Il leader del Congresso Rahul Gandhi ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime, augurando pronta guarigione ai feriti. "I lavoratori del Congresso sono tenuti a fornire tutta l’assistenza possibile all’amministrazione nelle attività di soccorso e salvataggio" , ha dichiarato Gandhi in un post su X.

"Ci si attende ora che il governo e l'amministrazione del Gujarat conducano un'indagine dettagliata e imparziale su questo incidente e forniscano rapida giustizia a tutte le famiglie in lutto"

JUST IN | 20 bodies so far retrieved in the fire in TRP Gaming Zone, said Rajkot Police Commissioner Raju Bhargav, reports @LangaMahesh pic.twitter.com/FA8VVTSELW — The Hindu (@the_hindu) May 25, 2024

, ha concluso. Due persone, tra cui il proprietario e il gestore del parco Trp di Rajkot, sono state portate alla stazione di polizia per essere interrogate sulla vicenda.