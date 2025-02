Incidente aereo a Toronto, volo della Delta si ribalta in fase di atterraggio: 8 feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Un volo Delta proveniente da Minneapolis si è capovolto durante l'atterraggio a Toronto, in Canada. Ci sono al momento 8 feriti. Non sono ancora state rese note le cause, per le quali sarà necessario effetture le indagini. Fortunatamente, pare che l'aereo si trovasse ormai a una velocità piuttosto bassa, il che ha evitato che l'incidente si trasformasse in tragedia. Le indagini devono ancora iniziare, la priorità in questo momento è mettere al sicuro i passeggeri. " Le squadre di emergenza stanno rispondendo. Tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio risultano all'appello ", fa sapere l'aeroporto, il che significa che non ci sono decessi o dispersi.

La Cnn riferische che tutte le piste dell'aeroporto di Toronto sono chiuse in seguito all'incidente al volo Delta per garantire la sicurezza dei soccorsi.

A bordo sono rimasti alcuni passeggeri infortunati in maniera seria, per i quali è necessario l'intrvento dei mezzi di soccorso. Solo uno di loro è in condizioni critiche ma, riporta ferite gravi ma i soccorsi sono già sul posto. Gli altri hanno ferite lievi e moderate.

Articolo in aggiornamento