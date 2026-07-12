Toronto, spari durante il Festival di salsa: due morti e alcuni feriti gravi

Due persone sono state uccise e almeno altre sei sono rimaste ferite a causa di una sparatoria durante il più grande Festival latino di salsa a Toronto, in Canada, mentre in strada c’erano almeno 13mila persone. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi tra due individui che si “prendevano di mira a vicenda” come riferito dalla polizia canadese.

Cosa è accaduto

La sparatoria è avvenuta su St.Clair Awenue dove si stava svolgendo il festival. Il vice capo della polizia di Toronto, Frank Barredo, ha spiegato che i sospettati sono ancora a piede libero. Entrambe le vittime erano uomini mentre i feriti, di cui almeno quattro in gravi condizioni, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Gli investigatori hanno isolato tre scene del crimine e recuperato due armi da fuoco. “Non sussiste alcuna minaccia per la popolazione”, ha spiegato Barredo aggiungendo che la sparatoria "ha messo indiscriminatamente in pericolo un gran numero di persone".

Il panico tra la folla

Come mostrato da numerosi video che girano sui media canadese e sui social, i partecipanti al festival sono fuggiti via dal luogo dell'evento lungo i marciapiedi, delimitati da nastro giallo, mentre decine di Suv e auto della polizia neri, veicoli blindati pesanti e ambulanze si dirigevano a tutta velocità nel luogo della sparatoria. Joanna Lavoie, giornalista dell'emittente canadese CP24 presente al festival, ha affermato che "l'atmosfera è cambiata all'istante" dopo gli spari.

Lavoie ha poi aggiunto di aver visto una donna, probabilmente colpita da uno dei proiettili, insanguinata e con ferite gravi. “Eravamo tutti increduli e impauriti. È stata una situazione terrificante. Eravamo andati qui per divertirci, non ci aspettavamo che accadesse una cosa del genere, l'ultima cosa che ci saremmo aspettati”.

La ferma condanna della sindaca

Sono disgustata e arrabbiata per la sparatoria al Salsa su St. Clair. I miei pensieri sono con le famiglie, gli amici e le comunità di coloro che sono stati feriti o tragicamente scomparsi.

Si è trattato di un atto di violenza sconsiderato e spregevole a un festival affollato. Mi assicurerò che la Polizia di Toronto abbia tutte le risorse di cui ha bisogno per trovare i responsabili, e continueranno a lavorare senza sosta per rimuovere le armi dalle nostre strade”, ha scritto su X la sindaca di Toronto, Olivia Crow.

La polizia ha dichiarato di aver messo in sicurezza la zona un'ora dopo l'inizio della sparatoria ma continuando a esortare le persone a tenersi lontane dall'area nel centro della città, dove, come spiegato dagli organizzatori, si tiene

annualmente da 22 anni il festival di più giorni dedicato alla cultura latina. Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha dichiarato di essere "inorridito" dalla sparatoria mortale avvenuta durante l'affollato festival di Toronto.