Tragedia in Francia, due bimbe di 2 e 4 anni trovare morte in auto: "Caldo principale pista"

Due bambini, di due e quattro anni, sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia colpita da un'ondata di caldo estremo. "Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo è la principale pista investigativa", ha affermato Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39°C.

La vettura era parcheggiata nel garage della famiglia, a Carpentas, circa 30 chilometri da Avignone. Secondo quanto ricostruito dai media francesi, le due piccole sarebbero rimaste chiuse nella macchina quando la madre è rientrata dalla spesa. La donna, soccorsa dai servizi di emergenza, non è ancora stata interrogata. I vigili del fuoco hanno riferito all’Afp di aver ricevuto l'allarme alle 13:20 e di aver trovato i due bambini "in arresto cardiovascolare".

Come riportato dal Corriere, oggi 49 dipartimenti d'Oltralpe, circa la metà del Paese, sono in allerta rossa per il caldo e l'istituto Météo-France

prevede che la giornata odierna sarà "la più calda mai registrata in Francia". Per gli esperti, l'ondata di calore ha un'intensità eccezionale, come quella dell'agosto 2003 che aveva causato quasi 15mila morti nella nazione.