Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Trovato vicino a Kiev il cadavere della donna accusata per l'attentato di Monaco

Stando alle prime informazioni, la donna sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Due uomini, un ex agente di polizia e un ufficiale dell'intelligence, sono stati arrestati

Trovato vicino a Kiev il cadavere della donna accusata per l'attentato di Monaco
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

È stata trovata morta la donna sospettata di essere l'artefice dell'attentato contro l'oligarca Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco, avvenuto il 29 giugno. Secondo quanto riportato da Pravda Ukraine, il cadavere è stato rinvenuto intorno alle 23 del 6 luglio vicino a Kiev. Stando alle informazioni disponibili, sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Due persone, un ex agente delle forze dell'ordine e un ufficiale dell'intelligence militare ucraina (Gur), sono state arrestate nell'ambito delle indagini.

Attentato di Monaco, la sospettata è un'ucraina

Una fonte ha spiegato a Pravda Ukraine che la donna è stata fuori dall'Ucraina dal 22 marzo 2025 fino al 1 luglio 2026. Dopo l'attentato, in cui sono rimasti feriti Ermolaev e alcuni suoi familiari, era stata avviata una caccia all'uomo nei confronti della sospettata che era stata immortalata dalle telecamere di sicurezza. Il 2 luglio, era stata localizzata in un Paese europeo diverso sia dalla Francia, sia dal Principato. Monaco aveva aperto un'indagine per tentato omicidio e collocamento di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e aveva richiesto l'attivazione dei meccanismi di cooperazione internazionale tra le forze di polizia europee per individuare e arrestare la donna.

La Crimea del vino: Ermolaev e il doppio binario degli alcolici tra Ucraina, Russia e mercati occidentali

Tra le ipotesi investigative, era stata elencata anche il possibile coinvolgimento dei servizzi di sicurezza di Kiev (Sbu), ma questa circostanza non è stata confermata ufficialmente. Essa, però, non è da escludere, visto che il bersaglio dell'attentato, un imprenditore originario di Dnipro e fondatore del gruppo Alef, è stato in passato tra gli uomini più ricchi dell'Ucraina secondo Forbes. Nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina acquisendo quella cipriota.

Era inoltre tra i protagonisti dell'inchiesta giornalistica "Battaglione Monaco", dedicata agli imprenditori e agli oligarchi ucraini trasferitisi in Costa Azzurra durante la guerra, e in passato era finito nel mirino della autorità ucraine, che lo avevano accusato di aver mantenuto rapporti economici nella Crimea occupata dalla Russia.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica