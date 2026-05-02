Trump alza i dazi sulle auto e ritira 5mila soldati dalla Germania. La battuta su Cuba: "Mi piace finire un lavoro"

"Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi" a Cuba. Lo ha detto Donald Trump, con ironia ma con una suggestione che sembra più concreta dopo l'arresto di Maduro in Venezuela, nel corso di un evento al Forum Club in Florida. Il presidente ha quindi spiegato che gli Stati Unti prenderebbero il controllo di Cuba quasi immediatamente. Intanto Trump ha alzato i dazi per le auto europee al 25%. "In considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti.Il dazio sarà innalzato al 25%", ha scritto il presidente. Piano "inaccettabile" che dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner "inaffidabile" afferma il presidente della commissione commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange.
I democratici insorgono contro Donald Trump sull'autorizzazione alla guerra
I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono "terminate" e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. "Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici", ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato Chuck Schumer. Teheran ha ha consegnato ai mediatori pakistani una "nuova proposta negoziale" rivolta a Washington. Il presidente Usa risponde: "L'Iran vuole fare un accordo, ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente".
Trump, dire che non stiamo vincendo è tradimento
Il presidente Usa Donald Trump ha affermato di considerare "tradimento" che si dica che gli Stati Uniti non stanno "vincendo" la guerra con l'Iran, nonostante avessero già avvisato il Congresso che le ostilità erano "terminate". Trump ha parlato venerdì sera davanti al Forum Club di Palm Beaches.
Cuba: Trump, forse portaerei Usa tornando da Iran potrebbe avvicinarsi
"Cuba ha dei problemi". "Sulla via del ritorno dall'Iran, avremo una delle nostre grandi navi, forse la portaerei USS Abraham Lincoln - la più grande del mondo - che si avvicinerà, si fermerà a circa 100 metri dalla costa e loro diranno: 'Grazie mille. Ci arrendiamò". Così, un po' scherzando, il presidente Usa, Donald Trump, parlando venerdì sera davanti al Forum Club di Palm Beaches.