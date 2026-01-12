Trump: "L'Iran vuole negoziare. Il nostro esercito sta valutando alcune opzioni molto forti"

Sono andate avanti tutta la giornata di domenica le proteste contro il regime. Durissima la repressione del governo, si parla di almeno 544 morti ma il timore è che siano molti di più. L’agenzia di stampa iraniana Human Rights Activists News Agency (HRANA), che ha sede all’estero, afferma che nelle ultime due settimane sarebbero state arrestate più di 10mila persone. La rete internet è bloccata, video e foto che ci arrivano è grazie ai manifestanti che riescono, grazie anche al sistema satellitare Star Link, a far arrivare delle testimonianze superando il blocco. Dai video si vede chiaramente che le proteste sono molto vaste, sia a Teheran che in altre zone del Paese.