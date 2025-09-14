Un ufo resiste al missile Usa. Il video choc al Congresso

I membri del Congresso degli Stati Uniti sono rimasti letteralmente senza parole dopo aver preso visione di un filmato inedito in cui si vede quello che a tutti gli effetti pare essere un UFO. L'oggetto non identificato, ora chiamato UAP (Unidentified Anomalous Phenomena, ossia Fenomeno anomalo non identificato) sembra resistere all'attacco di un drone statunitense.

L'episodio, come indicato nelle informazioni che accompagnano il video, risale al 30 ottobre 2024. Il filmato, del tutto inedito, è stato mostrato nel corso dell'audizione dello scorso martedì dal deputato repubblicano del Missouri Eric Burlison. Nel documento vediamo un oggetto luminoso di forma vagamente sferica volare sulla costa dello Yemen. A un tratto l'UFO viene intercettato e raggiunto da un missile esploso da un drone MQ-9 Usa. Il missile Hellfire colpisce l'oggetto, ma invece di distruggerlo sembra rimbalzare su esso per poi continuare a seguire la propria traiettoria.

Immagini che hanno sconvolto tutti. "Non abbiamo mai visto un missile Hellfire colpire un bersaglio e rimbalzare ", ha dichiarato senza mezzi termini a Cbs news Lue Elizondo, ex alto funzionario dell'intelligence del Pentagono. "Quando un Hellfire fa un colpo, un attacco cinetico su qualcosa di solido, di solito non c'è scampo per il bersaglio" , ha aggiunto. "È molto, molto distruttivo. Ma nel video... quello che sembra accadere è che il missile viene reindirizzato".

Sembra che un secondo missile sia poi stato lanciato contro l'oggetto ignoto, ma non si conosce il suo destino. Dal Pentagono non arrivano dichiarazioni in merito. Rimane il fatto il video ha scioccato molti. Si tratta dell'ennesimo mistero che va ad aggiungersi a un recente rapporto governativo in cui sono riportati 750 nuovi avvistamenti nell'arco di tempo compreso fra maggio 2023 e giugno 2024. Cosa siano questi UAP ancora non lo sappiamo. "Quel missile colpisce in pieno l'oggetto e sembra semplicemente rimbalzare. Poi l'oggetto continua la sua corsa come se nulla fosse accaduto" , è quanto osservato dall'esperto UFO George Knapp.

Below is the video I revealed in our @GOPoversight UAP hearing today, made available to the public for the first time.



October 30th, 2024: MQ-9 Reaper allegedly tracking orb off coast of Yemen.



Greenlight given to engage, missile appears to be ineffective against the target.… pic.twitter.com/jxJwl0e00S — Rep. Eric Burlison (@RepEricBurlison) September 9, 2025

video pare assolutamente autentico e lascia molti interrogativi. Tuttavia rimane l'invito alla. Si ricordi, ad esempio, l'episodio del "Go Fast", che da UFO si rivelò essere un pallone meteorologico.