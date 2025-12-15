Usa, uccisi a coltellate il regista di "Harry ti presento Sally" Rob Reiner e la moglie

Il regista di "Harry ti presento Sally" Rob Reiner, 78 anni, e la moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. A ucciderli a coltellate, secondo i media, sarebbe stato il figlio Nick.La polizia al momento non conferma questa versione, ma ammette che il 32enne è sotto interrogatorio anche se non è stato arrestato. L'allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale, ma quando i soccorsi sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'abitazione non presenta segni di effrazione
