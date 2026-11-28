In Francia la sinistra radicale è fuori controllo: da tempo i collettivi, i partiti, i sindacati e le associazioni cercano di imporre la propria ideologia e di zittire chiunque la pensi diversamente. È diventata un’abitudine o, meglio, una deliberata strategia politica per imporre la dittatura del pensiero unico. È una deriva irrefrenabile della democrazia contro la quale la politica istituzionale sembra immobile, incapace di reagire. Anzi, quando lo fa, è per esultare per quanto accade. Mentre in tutta la Francia in questo sabato si verificano nuovi episodi di violenza, sempre dello stesso colore politico, a Biarritz, sulla costa basca nel sud-ovest della Francia, la sinistra radicale ha assaltato i partecipanti del “Canon français”. Il bilancio provvisorio parla di diversi feriti, tra cui un agente di polizia finito in ospedale dopo essere stato colpito a un braccio con un bastone appuntito.

La tenue d'un banquet du Canon français, événement cofinancé par le milliardaire ultraconservateur Pierre-Édouard Stérin, a tourné à l'affrontement ce samedi à Biarritz entre opposants et participants, entraînant l'intervention des forces de l'ordre et faisant plusieurs blessés,… pic.twitter.com/f4bnENrwAu — M6 Info (@m6info) November 28, 2026

Non è la prima volta che la sinistra contesta il “Canon français”, banchetti in cui centinaia o migliaia di persone si riuniscono per mangiare specialità regionali francesi, cantare, festeggiare con abbigliamento patriottico. Sono state oltre trenta sigle tra sindacati, collettivi, associazioni e partiti della sinistra e dell’area antifascista, le organizzazioni che si sono mobilitate e che hanno annunciato un “muro umano” per bloccare l’accesso ai partecipanti. La ragione? A cofinanziarlo è il miliardario ultraconservatore Pierre-Édouard Stérin. Ma il “Canon français” è una manifestazione apartitica e aperta a tutti, dove non si chiede la tessera di partito per entrare, solo una quota di partecipazione. Tuttavia la sinistra la ritiene provocatoria perché i piatti sono per la maggior parte di maiale, come impone la tradizione francese questi banchetti vogliono onorare.

Stando alle testimonianze raccolte sul posto dall’AFP, nella tarda mattinata alcuni manifestanti hanno tentato di impedire il passaggio degli ospiti utilizzando le aste delle bandiere e sono nati scontri che hanno visto lanci di escrementi e botte contro chi ha provato comunque ad accedere. La polizia è intervenuta tentando di sgomberare i provocatori violenti, utilizzando anche i lacrimogeni, e gruppi di violenti a volto coperto hanno risposto con il lancio ad altezza d’uomo di petardi e fuochi d’artificio e incendiando alcuni cassonetti nei pressi della rotonda del Mousse, vicino all’aeroporto Nel frattempo sono state danneggiate le macchine dei partecipanti e si contano diversi feriti, tra i quali un poliziotto gravemente ferito al braccio da un’arma contundente impropria. La procura di Bayonne, guidata da Mariel Garrigos, ha aperto un’inchiesta per violenza aggravata.

Nonostante i disordini all’esterno, l’evento si è svolto regolarmente all’interno del padiglione. Dal palco, il cofondatore Géraud de la Tour ha esortato i presenti a mantenere “un contegno irreprensibile” senza rispondere alle provocazioni, prima che la sala intonasse la Marsigliese. Intervistato dall’emittente Bfmtv, lo stesso de la Tour ha denunciato gravi episodi ai danni dei partecipanti: “Abbiamo famiglie con passeggini su cui sono stati lanciati escrementi e urina, ci sono cinque persone in ospedale. In nessun momento avevamo immaginato un simile livello di violenza”.