Nel Canton Turgovia il governo ha preso una posizione netta: gli insegnanti e il personale educativo delle scuole pubbliche non potranno più indossare copricapi religiosi come velo, kippah o analoghi, durante le lezioni e gli eventi scolastici. Una decisione che per il momento non riguarda gli alunni e che risponde a una mozione di SVP, Centro ed EVP a fronte del caso di San Gallo, dove una giovane insegnante col velo non è stata assunta dopo le proteste dei genitori. Non si tratta di un provvedimento isolato in Europa ma dell’ennesimo tassello che viene messo nel dibattito europeo, dove da anni l’esposizione di simboli religiosi come il velo è oggetto di attenzione.

La Svizzera è una Repubblica federale, quindi ogni Cantone gode di una certa autonomia, pertanto Turgovia ha potuto agire diversamente da Zurigo, dove il Parlamento ha optato per una linea più dura che coinvolge anche le studentesse. Inoltre, l’esecutivo di Turgovia ha scelto anche di consentire i piccoli simboli religiosi e i monili discreti, parte integrante della tradizione e della sfera personale, mentre è stato posto un divieto fermo contro ogni forma di militanza politica in classe: spille, bracciali, distintivi o messaggi elettorali saranno vietati a prescindere dalle dimensioni. Non sarà sottoposto al divieto di indossare copricapi religiosi nemmeno il personale amministrativo, quello tecnico, gli operatori sociali e i docenti di religione. Sebbene in Turgovia non si registrino oggi casi critici né docenti che indossino il velo, il Consiglio di Stato ritiene lungimirante dotarsi subito di una cornice normativa uniforme a livello cantonale, superando l’attuale frammentazione affidata ai singoli comuni scolastici, come forma di prevenzione per eventuali e futuri contrasti.

In Francia, Paese costituzionalmente laico, gli insegnanti sono funzionari pubblici e non possono ostentare simboli religiosi: la legge del 2004 ha esteso il divieto di segni “ostensibili” anche agli alunni delle scuole pubbliche, e di recente la stessa normativa è stata applicata all’abaya. Al momento il modello francese resta il più rigoroso d’Europa ed è guardato come modello da altri Paesi che provano ad adottarlo. Molti Paesi europei hanno già vietato il velo integrale negli spazi pubblici o almeno nelle scuole, con motivazioni di sicurezza e riconoscimento. In Italia, il recente decreto Scuola vieta di partecipare alle attività scolastiche (curricolari ed extracurricolari) con il volto coperto o in modo che impedisca il riconoscimento. È un’indicazione che si applica a tutti, non solo alle studentesse, e prevede sanzioni pecuniarie in caso di violazione anche da parte dei genitori.