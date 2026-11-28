Aveva solo 14 anni ed è morta per aver semplicemente chiesto di poter rivedere la propria famiglia d’origine, dopo aver partorito il primo figlio. Questa è la tragica storia di Sogand Moshtareki, una ragazzina della provincia sud-orientale di Kerman (Iran), massacrata e uccisa tra le mura domestiche dal marito 20enne.

Secondo le ricostruzioni fornite da diverse organizzazioni indipendenti per i diritti umani — tra cui l’ong curdo-iraniana Hengaw, Iran Human Rights (IHR) e la testata IranWire — l’aggressione mortale è avvenuta venerdì 6 novembre nel villaggio rurale di Soltanabad, nella contea di Arzuiyeh.

Il dramma della sposa bambina

Sogand, come molte altre sue coetanee, era una sposa bambina. Una ragazzina di soli 13 anni costretta a sposare un uomo più grande e a diventare donna in fretta. Stando alle testimonianze riportate dalla stampa estera, la giovane era ancora una studentessa quando è stata costretta a sposare Ali Khadami.

Dopo le nozze, la sua nuova casa si era presto trasformata in una prigione. Il marito le aveva progressivamente reciso ogni legame con i parenti, arrivando a chiuderla a chiave ogni volta che usciva per impedirle qualsiasi contatto con l’esterno.

Anche i giorni immediatamente precedenti all’omicidio avevano messo a dura prova il fisico della 14enne. Durante il trasferimento d’urgenza in ambulanza da Arzuiyeh verso l’ospedale di Baft per dare alla luce il suo bambino, la ragazzina era rimasta coinvolta in un incidente stradale. Miracolosamente sopravvissuta allo schianto, Sogand aveva partorito. Il suo più grande desiderio, una volta diventata mamma, è stato quello di riabbracciare i suoi cari.

Il marito ha risposto alla sua richiesta aggredendola. Si sarebbe accanito su di lei con una tale furia da ucciderla.

L’arresto e la rabbia

Secondo quanto riportato dall’ufficio del governatore della contea di Arzuiyeh, il marito della ragazzina è stato arrestato. Spinto a confessare, il 20enne ha cercato di sminuire l’accaduto, parlando di “dispute familiari”.

Il caso, avvenuto lo stesso giorno in cui un’altra giovane donna – la 21enne Sepideh Raeisi – è stata uccisa, ha inasprito la polemica sui matrimoni infantili e la violenza domestica.

In base all’articolo 1041 del Codice Civile iraniano, l’età legale minima per il matrimonio è fissata a 13 anni per le ragazze e a 15 per i ragazzi. Le attiviste del Comitato delle donne del Consiglio nazionale della resistenza dell’Iran (NCRI) hanno duramente condannato l’accaduto. “Il matrimonio infantile non è una tradizione culturale. È una forma di violenza strutturale contro le ragazze”, hanno dichiarato sulla loro piattaforma, Wncri.org. “Le storie di Sogand e Sepideh illustrano questa realtà con tragica chiarezza”.