Otto militari hanno perso la vita nello schianto di un elicottero Mi-17 dell’aeronautica militare peruviana (FAP), precipitato nei pressi di Sanabamba, nella regione di Ayacucho, nel sud del Perù. Tra le vittime c’è anche il capitano Bruno Rivas Zegarra, che appena tredici giorni prima aveva partecipato al trasferimento di papa Leone XIV durante la sua visita nel Paese. Il velivolo era impegnato in una missione per recuperare una pattuglia dell’esercito quando, nella notte di giovedì 26 novembre, se ne sono perse le tracce. Le operazioni di ricerca sono proseguite fino a venerdì 27 novembre, quando le squadre di soccorso sono riuscite a localizzare il relitto e i nove occupanti. L’unico sopravvissuto è il comandante Enzo Espinoza Roque, pilota dell’elicottero, trasferito d’urgenza a Lima per ricevere cure mediche specialistiche. Il bilancio è di otto morti: cinque appartenenti all’aeronautica militare e tre all’esercito, questi ultimi membri della pattuglia che la missione avrebbe dovuto recuperare. Sulle cause dello schianto sono in corso accertamenti.

Chi era Bruno Rivas Zegarra

Originario di Tambogrande, nella regione settentrionale di Piura, il capitano Rivas era un pilota dell’aeronautica militare peruviana. Il suo nome è legato anche alla recente visita di papa Leone XIV in Perù: il 14 novembre aveva infatti fatto parte dell’equipaggio di uno dei quattro elicotteri Mi-17 messi a disposizione dalla FAP per accompagnare il Pontefice e la sua delegazione. Il trasferimento era avvenuto da Chiclayo a Santa Cruz de Succhabamba, nella regione di Cajamarca. Qui Leone XIV aveva celebrato una messa davanti a oltre 20mila fedeli. A distanza di meno di due settimane da quella missione, il militare ha perso la vita mentre era impegnato in un’altra operazione di servizio. Un incidente sul quale le autorità peruviane stanno svolgendo accertamenti per chiarire le circostanze dello schianto.