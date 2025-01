Xi muove la "nave mostro": alta tensione nel Mar Cinese Meridionale

Ascolta ora 00:00 00:00

Alta tensione nel Mar Cinese Meridionale, dove la Guardia costiera filippina (PCG) ha lanciato un allarme in merito alla presenza della cosiddetta "nave mostro" della Guardia costiera cinese all'interno della zona economica esclusiva (ZEE) di Manila. Le autorità del Paese sostengono che la mossa di Pechino coincida con uno stratagemma pensato per intimidire i pescatori filippini in un'area contesa e al centro di rivendicazioni marittime incrociate. Il mezzo del Dragone è stato avvistato a circa 54 miglia nautiche dall'isola di Capones, al largo della costa di Zambales. In risposta, il PCG ha schierato il BRP Cabra e un aereo da ricognizione Caravan per intercettare e monitorare la nave cinese - una stazza di 12.000 tonnellate - con numero di registrazione 5901.

La nave mostro della Guardia costiera cinese

La CCG 5901, che in precedenza trasportava lo scafo numero 3901, ha lasciato il porto di Sanya nell'isola di Hainan il 14 febbraio 2024. Come ha sottolineato il sito RFA, alla fine del 2023 la nave in questione aveva pattugliato la zona economica esclusiva (ZEE) del Vietnam per quasi un mese, salvo poi esser stata sostituita il 10 gennaio da un’altra imbarcazione della Guardia Costiera cinese, la CCG 5402. In ogni caso, la "nave mostro" di Pechino è armata con mitragliatrici pesanti e dispone anche di una piattaforma per elicotteri, nonché di un hangar abbastanza grande da ospitare aerei ad ala rotante più grandi.

E proprio lo scorso sabato la Guardia costiera filippina ha avvistato l'ospite indesiderato a Bajo de Masinloc. " China Coast Guard CG 5901, qui BRP Cabra MRRV. Vi ricordiamo che vi trovate all'interno della PH EEZ (Zona economica esclusiva filippina ndr), vi preghiamo di lasciare immediatamente questa zona ", ha comunicato via radio la PCG alla nave cinese. " La nave Mostro si trova ancora nelle vicinanze di Bajo de Masinloc, ma si è spostata più a nord ", ha spiegato in seguito il commodoro della PCG Jay Tarriela, portavoce della Guardia costiera per il Mar delle Filippine occidentale.

Cosa succede nel Mar Cinese Meridionale

Secondo il PCG, l'intrusione della nave cinese avrebbe lo scopo di intimidire i pescatori filippini. " Vogliono legittimare la loro presenza nelle vicinanze del Bajo de Masinloc. Penso che questo minacci anche l’influenza dei filippini nell’area di Bajo de Masinloc ", ha ipotizzato Tarriela. La stessa nave era stata avvistata anche lo scorso giugno nei pressi del BRP Sierra Madre, nell'Ayungin Shoal.

" Questi pattugliamenti sono una componente chiave della strategia della Cina per rafforzare le sue estese rivendicazioni marittime nelle acque contese. In tal modo, la Cina mira a stabilire una presenza continua e a normalizzare gradualmente le sue attività marittime in queste aree ", ha fatto sapere Gaute Friis, analista del progetto SeaLight presso l'Università di Stanford in California.

Nel frattempo, la Marina filippina continua a esaminare un drone sottomarino trovato a San Pascual, Masbate. La sua proprietà e le sue capacità devono ancora essere determinate, ma il PCG ha fatto presente che i cinesi hanno utilizzato uav sottomarini all'interno della ZEE del Paese.

Questa non è la prima volta che il governo cinese monitora un drone sottomarino, è successo negli ultimi anni. Abbiamo bisogno di una valutazione approfondita di questi dati e ovviamente questo viola i diritti sovrani

", ha detto Tarriela. La tensione nella regione, dunque, rimane alta.