"Oltre 30mila euro". Ecco quanto costa il restauro della statua rovinata dagli eco-vandali a Milano

Sono passati quasi 4 mesi da quando gli eco-vandali di Ultima generazione hanno imbrattato la statua equestre di Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo a Milano nell'ambito delle proteste per il clima. I due attivisti responsabili dell'azione si erano arrampicati sul monumento in marmo e bronzo, utilizzando degli estintori modificati per spruzzare vernice gialla per attirare l'attenzione e chiedere lo stop al finanziamento del fossile. Un'azione che, però, a differenza delle altre condotte a Milano e in altre città italiane ha causato danni al monumento, che non è stato possibile ripulire con un semplice lavaggio. Oggi, dopo l'iter burocratico per l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione, sono iniziate le prime operazioni per ripristinare il monumento.

" Sono cominciati nella mattinata di oggi i lavori di pulizia e restauro della statua equestre dedicata a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo. L'intervento comporterà cinque settimane di lavori e saranno realizzati con il supporto di Vox Media srl ", si legge nella nota di Palazzo Marino. " Grazie al supporto di un team di professionisti e a un progetto condiviso con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano il monumento sarà ripristinato con l'eliminazione della vernice dalla superficie. Nelle ore immediatamente successive all'atto vandalico era stata effettuata un'operazione di pulizia ad acqua che non è andata a buon fine ", prosegue la nota.