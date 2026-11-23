Oltre settanta espositori su tremila metri quadri di spazio, praticamente una «caccia al tesoro» tra vinili, mascotte e insegne pubblicitarie d’epoca per dare un tocco più «cool» alla casa, vecchie cabine telefoniche, giradischi. Praticamente un paradiso per gli appassionati del vintage, per non girarci troppo intorno. Torna «Cotoletta Vintage Market», sabato 28 e domenica 29 novembre (dalle ore 10 alle 20) all’ex spazio industriale Department in via Varesina 184 (Certosa Milano District), e per la seconda edizione raddoppia i giorni e gli spazi.

Collezionisti e appassionati di design iconico, modernariato, chicche degli anni ’70, ’80 e ’90 (o magari semplicemente curiosi a caccia di idee regalo originali) potranno sbizzarrirsi tra i due piani espositivi e una superficie complessiva di oltre tremila metri quadrati. Gli oltre settanta espositori (selezionati) arriveranno da tutta Italia.

Qualche anteprima? Da «Cotoletta» si troveranno lampade space age, le iconiche figure di He-Man e Skeletor, la mascotte «Ciao» di Italia 90, E.T., i Game Boy, i barattoli storico del detersivo Dash, tv retrò a tubo catodico. Ma anche locandine vintage e manifesti cinematografici. Per tutta la durata dell’evento sarà attiva una Food Court dove prendersi una pausa dalla «maratona vintage» con varie proposte culinarie.

Ideatrice del progetto è la conduttrice e collezionista «seriale» Annie Mazzola che organizza il market con il compagno Marco Dona e un collettivo di amici. É una passione che «arriva da lontano, un amore per le case piene di oggetti creativi vissuti come insegne luminose, juke box, insegne di teatri» racconta Annie. Anche la casa in cui vive con Marco è praticamente un «museo del vintage», e non potrebbe essere altrimenti. La prima edizione si era tenuta sempre in via Varesina lo scorso maggio. Con la seconda «abbiamo voluto dare ancora più respiro a quel racconto - spiega -, trasformandolo in un’esperienza immersiva dove il vintage non è soltanto un oggetto da acquistare, ma un modo per fare memoria e valorizzare la cultura del riuso. Vogliamo creare una community aperta e inclusiva dove il modernariato sia accessibile e ricco di valore umano». Perchè hanno scelto di chiamarsi Cotoletta? «Perché è il simbolo per eccellenza di Milano: un’icona pop, semplice e accogliente, che mette subito allegria e mette d’accordo tutti».

L’ingresso alla manifestazione, dalle ore 10 alle 20 per tutto il prossimo weekend, è gratuito. «Cotoletta» si può seguire anche su Instagram @cotolettavintagemarket e sul sito www.cotolettavintagemarket.it.