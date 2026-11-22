Agivano con rapidità, scegliendo con attenzione le proprie vittime tra le persone più anziane e vulnerabili. Le avvicinavano dopo averle seguite per strada e, approfittando di un momento favorevole, strappavano loro telefoni e oggetti preziosi, per poi dileguarsi a bordo di monopattini elettrici. È il quadro emerso da un’indagine della polizia di Stato che ha portato alla luce otto furti avvenuti a Torino tra maggio e agosto del 2026.

Nel corso della mattinata di venerdì 20 novembre, tre marocchini sono stati arrestati e condotti in carcere, o messi ai domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria. I nordafricani, tutti irregolari e già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, dovranno difendersi dalle accuse di furto.

Le indagini e il fermo della banda

La “banda del monopattino” operava nelle zone di Barriera Milano e Madonna di Campagna. Nel mirino del gruppo finivano soprattutto anziani, o comunque persone con visibili difficoltà motorie. Questo consentiva ai malviventi una rapida fuga dopo il furto. C’era prima la fase di pedinamento, poi il criminale entrava in azione, strappando in breve tempo ciò che desiderava. E poi via, a bordo del monopattino.

Fondamentale l’attività dei Falchi della Squadra Mobile, che hanno seguito passo passo le azioni dei malviventi. Gli agenti si sono serviti delle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza, hanno raccolto testimonianze, hanno controllato i social e pedinato i sospettati.

Si parla in totale di otto colpi, commessi in un periodo relativamente breve. La banda prediligeva oggetti preziosi (collane, pendagli, bracciali e tutto ciò che poteva essere rivenduto), ma, durante le perquisizioni, gli inquirenti hanno trovato anche denaro, abiti e smartphone.

Trovata sostanza stupefacente

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, gli agenti hanno fermato un quarto uomo, che si trovava all’interno dell’abitazione di uno degli indagati. Il soggetto, un italiano già noto alle autorità, aveva con sé circa 120 grammi di hashish. È stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.