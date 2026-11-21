Un dissidio maturato all’interno della stessa famiglia allargata è finito nel modo più drammatico. Ieri sera, alla periferia di Roma, una donna di 52 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita più volte con un’arma da taglio. I carabinieri hanno fermato la donna ritenuta l’autrice dell’aggressione. La sua posizione e quella delle altre persone coinvolte sono ora all’esame dell’Autorità giudiziaria.

L’arrivo in via Fontanile Tuscolano

La ricostruzione è ancora parziale e gli investigatori la stanno verificando. Secondo i primi accertamenti, quattro donne di etnia rom, residenti in un Comune della zona meridionale della provincia di Roma, sarebbero arrivate in auto davanti ad alcune abitazioni di via Fontanile Tuscolano. In quelle case vivevano altre donne dello stesso nucleo familiare allargato. All’origine della vicenda ci sarebbero vecchi contrasti di natura privata, su cui gli inquirenti stanno ancora facendo luce. Stando a quanto emerso finora, il gruppo avrebbe avuto l’intenzione di dare fuoco agli edifici.

Dal liquido infiammabile alla rissa

Arrivate sul posto, le donne avrebbero cosparso di liquido infiammabile l’esterno delle abitazioni. A quel punto lo scontro sarebbe esploso, trasformandosi in una rissa violenta. Nel corso della colluttazione la 52enne è stata raggiunta da diversi colpi inferti con un’arma da taglio.

La corsa disperata verso l’ospedale

Subito dopo l’aggressione è cominciato un tentativo di soccorso. La ferita è stata caricata sulla stessa auto con cui il gruppo era arrivato, diretta verso il Policlinico Tor Vergata. Il viaggio però si è interrotto lungo il percorso: la vettura è rimasta coinvolta in un lieve incidente stradale, senza altri veicoli coinvolti. La donna è morta durante il tragitto, prima di poter ricevere le cure dei medici.

Le indagini dei carabinieri

I militari dell’Arma hanno rintracciato la presunta responsabile dell’accoltellamento e le altre donne presenti. Nei loro confronti non esiste al momento alcuna sentenza, e le rispettive responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti. Sia sul luogo dell’aggressione sia su quello dell’incidente sono in corso i rilievi tecnico-scientifici. Serviranno a stabilire con precisione la dinamica dei fatti, il ruolo di ciascuna delle persone coinvolte e la sequenza di quanto accaduto tra l’arrivo del gruppo e la morte della vittima.

I nodi da chiarire

Restano diverse domande aperte. Bisogna capire quali fossero i contrasti all’origine della vicenda, chi abbia materialmente usato l’arma e se il tentativo di incendio fosse stato pianificato. Le risposte arriveranno dagli accertamenti investigativi e dalle valutazioni della magistratura. Per ora, alla periferia di Roma resta il bilancio di una lite familiare che, nel giro di pochi minuti, si è conclusa con la morte di una donna.