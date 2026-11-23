È caccia all’uomo a Milano dopo che due persone sono state aggredite e accoltellate – apparentemente senza motivo - in viale Argonne, zona Città degli Studi. Le forze dell’ordine stanno cercando il responsabile, riuscito a darsi alla fuga, mentre tra i residenti cresce la paura. Ancora una volta, il capoluogo meneghino dimostra di avere seri problemi per quanto concerne la sicurezza.

Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto si è verificato nella serata di sabato scorso. Un uomo di 56 anni e un ragazzo di 21 sono stati aggrediti da uno sconosciuto a poca distanza di tempo l’uno dall’altro. In entrambi i casi, il soggetto li ha assaliti armato di un oggetto affilato, ferendoli al petto e al collo. Non si conoscono le ragioni del gesto, tanto che le autorità ritengono che le vittime possano essere state scelte a caso. Nessuno dei due, infatti, aveva dei problemi, né è stato rapinato. Pare che l’aggressore abbia agito per il semplice desiderio di colpire.

La prima richiesta d’aiuto è partita alle 23.50. I carabinieri si sono precipitati in via Argonne, all’incrocio con via Pietro da Cortona. Lì hanno trovato un uomo di 56 anni, originario della provincia di Bari. La vittima ha riferito di essere stato avvicinato da uno sconosciuto che lo ha improvvisamente pugnalato. Poco dopo è stata la volta del 21enne, aggredito mentre stava facendo ritorno a casa. Il giovane, un milanese, è stato colpito al collo, riportando fortunatamente una lesione superficiale. Alcuni testimoni hanno assistito alla scena, lanciandosi all’inseguimento del responsabile, senza tuttavia riuscire a bloccarlo.

Adesso sono in corso le indagini dei carabinieri.

Entrambe le vittime sono state accompagnate al Policlinico di Milano, e non sono state riscontrate ferite gravi. Intanto in città è caccia all’uomo. Stando alle informazioni raccolte, il responsabile sarebbe molto giovane, forse addirittura minorenne. I testimoni parlano di un ragazzo vestito di scuro, forse di origini nordafricane. Indossava un cappello e, secondo alcuni, aveva delle meches bionde.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile stanno facendo il possibile per rintracciarlo. Oltre al racconto degli aggrediti e dei testimoni, i militari stanno esaminando le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti in quella zona.