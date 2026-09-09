Al Poli apre la palestra con area fitness e impianti inclusivi

Mens sana in corpore sano, come dicevano i latini. Al Politecnico l’antica massima latina diventa un investimento da 4,8 milioni di euro, di cui 3,9 milioni finanziati da Regione Lombardia e i restanti 900mila euro dall’Ateneo. Perché, si sa, oggi la qualità di un’università non si misura più solo con lezioni, laboratori, biblioteche ma anche con il benessere degli studenti.

È questa la filosofia che c’è dietro la nuova palestra, Giuriati Gym, 1700 metri quadrati al coperto e altri 1500 di impianti esterni, nel cuore del centro sportivo di via Pascal. Un edificio per gli studenti, ma aperto a tutto il quartiere. Così come tutto il centro sportivo Giuriati, di cui la Giuriati Gym fa parte, dato in concessione dal Comune al Politecnico. Riaperto nel 2021 dopo una ristrutturazione totale con un investimento del Politecnico di 6,5 milioni di euro, comprende già un fit center, un campo da calcio a 5, due campi da padel coperti, uno spazio per le masterclass di fitness, un’ampia area esterna con pista di atletica e un campo da rugby con tribune, un’arena con campo da volley/basket. Ora la nuova palestra, interamente accessibile alle persone con disabilità motorie o sensoriali e sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale, grazie a un impianto di climatizzazione a pompa di calore interamente elettrico, collegato al progetto di produzione di energia fotovoltaica che l’Ateneo sta portando avanti sulle coperture degli edifici dei Campus. Cosa c’è in più? Un grande centro fitness con aree dedicate all’allenamento individuale, spogliatoi e una parete boulder per l’arrampicata donata al Politecnico dal CAI (Club Alpino Italiano). Sul tetto dell’edificio sono stati inoltre realizzati due campi sportivi polivalenti (calcio a 5 e tennis), mentre all’esterno sono stati realizzati un campo da basket 3x3 e da pickleball. Come tutti gli spazi del centro sportivo Giuriati, il nuovo edificio è aperto alla cittadinanza. Si sviluppa su un unico piano parzialmente seminterrato ed è solo in parte visibile dalla strada con alberature che contribuiscono a schermare l’edificio e a mitigare l’irraggiamento solare.

«L’attenzione del Politecnico di Milano nel mettere a disposizione infrastrutture sportive nei propri campus è stata costante. Un percorso significativo che vede al nostro fianco le istituzioni con il preciso intento di accrescere i servizi non solo per la nostra comunità, ma per il territorio - ha commentato Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico - Nel benessere, nell’accoglienza e nell’apertura alla città si rafforza un’identità ben precisa: quella di un ateneo che mette al centro le persone e la qualità della vita, dentro e fuori gli spazi della formazione e della ricerca». «Lo sport universitario oggi non è più un servizio accessorio, ma una componente della qualità della vita nei campus - ha sottolineato anche Pierangelo Metrangolo, delegato della Rettrice alle attività sportive - La nuova Giuriati Gym va in questa direzione: offre spazi moderni, accessibili e adatti a ogni tipo di sportivo, e rafforza il ruolo del centro Giuriati come infrastruttura a disposizione della comunità politecnica e del territorio».