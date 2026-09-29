San Michele, la polizia fa festa. Giornata dedicata ai giovani

Sono attesi questa mattina in Duomo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il capo della polizia, Vittorio Pisani. L’occasione è la festività di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato. La giornata istituzionale e culturale sarà dedicata ai giovani e alla legalità.

Le celebrazioni, che si terranno anche nel resto d’Italia, si aprono alle ore 10 nella Cattedrale, dove l’arcivescovo Mario Delpini celebra la Santa messa. Saranno presenti appunto Piantedosi e Pisani. Intanto al Teatro alla Scala 1.200 studenti delle scuole secondarie di Milano e provincia si confronteranno con gli specialisti della polizia su sicurezza stradale, sicurezza informatica, bullismo e rispetto delle diversità.

Alle 11.30 i ragazzi assisteranno, sempre insieme al ministro dell’Interno e al capo della polizia, al concerto della Banda musicale della polizia diretta da Maurizio Billi. «Un’esperienza culturale e un’occasione di incontro e dialogo - spiega una nota - voluta dalla polizia di Stato per avvicinarsi sempre di più ai giovani». L’appuntamento sarà presentato da Rudy Zerbi con la partecipazione della cantante Noemi. Sul palco della Scala si esibiranno il tenore Vittorio Grigolo, il soprano Maria Agresta e il violinista Alessandro Quarta. Saranno ospiti anche altri artisti, tra cui Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori.

Inoltre verrà conferito il titolo di «Poliziotto ad honorem» a Davide Simone Cavallo, il giovane milanese gravemente ferito nell’ottobre del 2025 durante una brutale aggressione da parte di un gruppo di cui facevano parte anche alcuni minorenni.

Davide Cavallo, rimasto invalido dopo i fatti, viene premiato come simbolo di solidarietà e coraggio. Lo studente della Bocconi ha perdonato pubblicamente i propri aggressori e li ha abbracciati in occasione dei processi a loro carico. Il 23enne era stato accoltellato fuori da un locale, per rubargli 50 euro.