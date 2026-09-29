Follia a Milano, straniero impugna un pezzo di ferro e minaccia i passanti

Nuovo episodio di violenza e degrado a Milano, dove ormai è allarme sicurezza. Cittadini e turisti erano impegnati in passeggiate a piedi o in bicicletta nei pressi del parco del Castello, quando si sono improvvisamente trovati di fronte a un soggetto che inveiva nei loro confronti.

Un giovane di origine africana, in evidente stato di forte alterazione, ha iniziato a rivolgere insulti e pesanti minacce ai passanti, arrivando addirittura a brandire un pezzo di ferro.

Non sappiamo che cosa abbia spinto il soggetto a comportarsi in questo modo.

In un video diffuso dal canale Welcome to Favelas, lo vediamo avvicinarsi minaccioso ad alcune persone che lo guardano, e pronunciare alcune parole in inglese, tra cui “mother fu***r”, un insulto ben noto anche a chi non conosce la lingua.

Alla fine qualcuno ha contattato le forze dell’ordine, e alcuni curiosi si sono tenuti nelle vicinanze per vedere come si sarebbe evoluta la situazione. Insomma, ancora una volta, una pessima immagine quella data dal capoluogo lombardo.

L’eurodeputata e vicesegretaria della Lega Silvia Sardone ha condiviso il video sui propri canali social per denunciare, ancora una volta, la situazione. Non sono mancate critiche al sindaco Beppe Sala e alla sua giunta. “La sinistra a Milano si è sempre vantata del suo sistema di accoglienza e integrazione. Di fatto la situazione è ben diversa e la città, dal centro alle periferie, è costretta a subire questi spettacoli”, ha dichiarato la rappresentante della Lega.

Il filmato ha sollevato un’ondata di polemiche da parte di utenti indignati, stanchi di quanto sta accadendo a Milano e in altre città dello Stivale. “Milano la giungla”, ha commentato qualcuno. “La sinistra ci ha riempito di selvaggi”, ha aggiunto un altro. E, ancora: “Non è Milano”, “Grazie signor Sala”, “Si sta preparando per pagarci le pensioni, questa risorsa” e “Degrado totale. Non è accettabile”. I commenti continuano, sono un fiume in piena, e mostrano bene quanto ormai si sia abusato della pazienza