Allievi prediletti, ragazzi di bottega, seguaci, ammiratori, competitor: Leonardo da Vinci è stato il grande maestro con cui tutti gli artisti che gravitavano a Milano tra la fine del Quattrocento e la metà del Cinquecento hanno dovuto fare i conti. Una presenza feconda ma anche ingombrante, quella del geniale fiorentino. Vale la pena ricordare che Leonardo arrivò nel 1482 alla corte di Ludovico il Moro e ci rimase una ventina d’anni, durante i quali realizzò il Cenacolo, la Dama con l’ermellino, la Vergine delle Rocce e dipinse la Sala delle Asse al Castello Sforzesco (a proposito: è certa la riapertura al pubblico per aprile, a restauro non ancora ultimato ma quasi completo, con la possibilità di ammirare le pitture dipinte da Leonardo). La sua bottega in Porta Vercellina e la sua casa davanti alla Basilica delle Grazie dovevano essere molto frequentate e simili a qualche accademia filosofica: da qui sono partiti i curatori Arturo Galansino e Simone Facchinetti per allestire alle Gallerie d’Italia «Nel segno di Leonardo. Allievi e seguaci a Milano» (fino al 4 aprile, catalogo Allemandi). In collaborazione con il Castello Sforzesco, la mostra presenta in maniera organica la parabola della fortuna di Leonardo in Lombardia, raccontando non soltanto la figura del «maestro geniale», ma soprattutto le diverse personalità artistiche che si formarono accanto a lui.

«Leonardo è il convitato di pietra della mostra», scherza Galansino. È presente di fatto con quattro opere e apre e chiude il percorso con due non-finiti: il tormentato San Girolamo, prezioso prestito dai Vaticani, e la meravigliosa testa di fanciulla detta La Scapigliata, arrivata dalla Pilotta di Parma. In mezzo, oltre centodieci opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture provenienti da prestigiose raccolte internazionali, in un itinerario che intreccia cronologia e temi (il ritratto, l’arte sacra, la natura, il disegno) per far emergere allievi, seguaci e singole personalità artistiche. «Con un paradosso possiamo dire che chi gli è stato troppo vicino e lo ha imitato è scomparso sotto la sua ombra, chi invece ha saputo prenderne le distanze è emerso», spiega Facchinetti.

Ad alcuni artisti sono dedicate sale monografiche e ci si incanta davanti alla grazia dei ritratti di Giovanni Antonio Boltraffio (suo il Ritratto di giovane scelto come immagine guida della mostra), alle tele di Agostino da Lodi o al Maestro della Pala Sforzesca. È sorprendente osservare come la «lezione leonardesca» (nell’uso dello sfumato, della natura sullo sfondo, della composizione del ritratto e nella dinamica degli affetti rivoluzionata da Leonardo) sia stata non solo digerita dai suoi contemporanei milanesi e lombardi, ma esportata. Agostino da Lodi, ad esempio, porta la pittura leonardesca a Venezia, Francesco Napoletano e Cesare da Sesto (altro nome poco noto dietro una mano notevole) addirittura verso Roma e la Sicilia. Particolarmente riuscito, poi, il «leonardismo» del pieno Cinquecento di due maestri lombardi come Bernardino Luini e Andrea Solario. La sezione dei disegni, anche grazie a un’illuminazione perfettamente riuscita, è una «mostra nella mostra» e testimonia quanto il genio di Leonardo si misuri anche con la qualità di allievi e seguaci.