Ambulanza travolge un 12enne che sta andando a scuola: è in condizioni critiche

Gravissimo incidente a Genova. Questa mattina, in via Archimede, un'ambulanza a sirene spiegate ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il ragazzino ha diversi traumi e fratture. È stato intubato e portato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Il ragazzino è in terapia intensiva

Secondo quanto riferito nel bollettino medico emanato dall'ospedale pediatrico Gaslini, il ragazzino è arrivato "emodinamicamente stabile, con un quadro di politrauma caratterizzato da un trauma cranico di particolare gravità. È stato quindi trasferito in terapia intensiva, dove è attualmente sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato".

Laspiega l'ospedale "in ragione della complessità del quadro clinico e della necessità di un'osservazione continua, anche in vista delle valutazioni chirurgiche e specialistiche che potranno rendersi necessarie".