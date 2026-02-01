Ancora spari a Rogoredo, ruba una pistola e spara agli agenti: ferito gravemente uno straniero

Nuova sparatoria a Milano, tra la polizia e un rapinatore in piazza Mistral. Un uomo, probabilmente di origine asiatica, ha rubato la pistola a una guardia giurata che stava andando a lavoro e ha ingaggiato un conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno intercettato in strada. Stando alle prime informazioni, ha esploso diversi colpi - forse cinque -, alcuni dei quali avrebbero colpito l'auto di servizio. A quel punto gli uomini dell'Uopi - le unità specializzate create all'indomani degli attentati del Bataclan del 2015 - hanno risposto al fuoco ferendolo in maniera grave. Nessun membro delle forze dell'ordine sarebbe rimasto ferito. Pare che lo straniero abbia aggredito la guardia giurata a bastonate per rubargli l'arma.

Ha ferite da arma da fuoco alla testa e a un braccio l'uomo ferito dagli agenti di Polizia a Milano, dopo che ha rivolto contro di loro la pistola rubata poco prima a una guardia giurata.

Dopo il furto avvenuto in via Caviglia, l'uomo è fuggito verso la stazione di Rogoredo ed è stato intercettato dalle Volanti lungo via Cassinis. Lo scontro a fuoco è quindi avvenuto non lontano dal luogo dove Abhderraim Mansouri, 28enne di nazionalità marocchina, è stato ucciso lunedì scorso da un agente di Polizia.