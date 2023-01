"Tuo figlio...", poi la trappola. Così hanno truffato l'anziana

Un uomo di circa 35 anni ha truffato a Roma, quartiere Prati, un'anziana donna di 70 anni, portandole via 800 euro. Il trucco utilizzato dal malvivente è uno di quelli che solitamente viene utilizzato per raggirare gli anziani che si incontrano per strada. La vittima in questo caso, come riportato da Il Messaggero, era uscita con la sua vettura per effettuare delle commissioni nel quartiere romano. Quando la donna ha parcheggiato la sua macchina davanti a un fornaio della zona, improvvisamente un giovane uomo le si è avvicinato rivolgendole la parola e presentandosi con il nome Luca. I due hanno iniziato a parlare.

Ecco come ha raggirato la sua vittima

Secondo quanto raccontato dalla poveretta, colui che l'ha avvicinata era un uomo sui 35 anni, distinto, ben vestito e molto educato, con un bel sorriso rincuorante: "Era un ragazzo giovane, avrà avuto al massimo 35 anni, mi ha chiesto come stavo ma dato che io non sapevo chi fosse ho risposto per gentilezza e poi mi stavo allontanando, a quel punto però mi ha chiesto come stesse mio figlio e dato che effettivamente ne ho uno mi sono fermata nuovamente, affermando che stava bene" . Il lestofante ha quindi cercato, riuscendoci, di guadagnare la fiducia della sua vittima facendole credere di conoscerne il figlio.

Non è dato sapere se il truffatore sapesse realmente che la donna aveva un figlio o se invece, molto probabilmente, avesse rischiato l'azzardo. In ogni caso la truffa è andata a buon fine. "Dopo avermi confessato di essere un suo amico mi ha detto se potevo ricordargli di rendergli quegli 800 euro che gli doveva ormai da tempo o almeno una parte, sul momento mi è sembrato strano, mio figlio lavora e non ha problemi, ma nello stesso tempo gli ho creduto, chiunque può chiedere un prestito ad un amico, così alla fine gli ho detto che glieli avrei ridati io" , ha affermato la 70enne.

Cosa ha fatto l'anziana

A quel punto l'anziana ha consegnato inizialmente 500 euro in contanti all'uomo, e subito dopo è andata a un bancomat per ritirare la somma restante. Una volta che il truffatore ha avuto in mano tutti i soldi se n'è andato, non prima di averla ringraziata e salutata cordialmente. Solo quella stessa sera la donna si è resa conto di essere stata raggirata, ovvero quando ha parlato al telefono con il figlio e gli ha raccontato tutto: lui le ha infatti assicurato di non aver contratto nessun debito e che non conosceva nessuno con il nome Luca. L'anziana ha poi sporto denuncia contro ignoti, ma ha anche raccontato: "Le forze dell’ordine mi hanno detto che purtroppo non sono la prima, si inventano di tutto, probabilmente sono stata ingenua" .

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?