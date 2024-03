Arezzo, bimbe investite all'uscita da scuola: entrambe gravissime

Choc ad Arezzo, dove due bambine di 12 anni sono state investite all'uscita da scuola e versano ora in gravi condizioni. Il dramma è avvenuto nel corso della giornata di oggi, venerdì 22 marzo, e gli inquirenti sono già al lavoro per ricostruire le dinamiche della vicenda. Sono ore di apprensione per le minorenni, trasportate d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Meyer di Firenze.

Cosa è successo

Le informazioni sono scarne, ma secondo quanto riferito sino ad ora dai quotidiani locali, il terribile incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle ore 16.00 a Marciano della Chiana (Arezzo). Le due 12enni, entrambe studente delle scuole medie, avevano da poco terminato le lezioni pomeridiane e avevano lasciato il complesso scolastico. Mentre stavano attraversando la strada sulle strisce, in via Castiglioni, sono state letteralmente travolte da un'auto in corsa. Alla guida del mezzo, che procedeva sulla Sp 25, si trovava una donna, che a quanto pare non si sarebbe accorta delle due bambine. La signora, che si stava dirigendo a Lucignano, potrebbe non aver notato le studentesse perché abbagliata dalla forte luce solare.

Purtroppo le piccole sono state investite in pieno, finendo a terra. L'allarme è stato dato subito e a raggiungere la zona sono stati gli operatori sanitari del 118 del centro Avis di Foiano della Chiana e della Misericordia Monte San Savino. Presente anche un mezzo infermierizzato. Una volta stabilizzate, le bambine sono state caricate sull'elicottero di soccorso Pegaso, che le ha trasportate in codice 3 (il massimo rischio) al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Stando alle ultime informazioni rilasciate, le bimbe si trovano in gravi condizioni.

Le indagini

Ad occuparsi del caso i carabinieri della stazione locale, che hanno dato subito inizio ai rilievi sul tratto stradale, indispensabili per cercare di ricostruire le dinamiche del terribile incidente. Sul posto anche il consigliere comunale di Marciano, Nicola Gentile, che abita nelle vicinanze. Le autorità stanno cercando di compredere che cosa possa aver portato alla tragedia.

Tutto fa pensare che a ridurre la visibilità della donna che si trovava al volante sia stata la forte luce.