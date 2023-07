Arteria recisa per errore, bimbo di 10 mesi muore sotto i ferri: 3 medici alla sbarra

Sarebbero stati una serie di errori compiuti durante l'intervento chirurgico a causare il decesso in sala operatoria di un bimbo di soli 10 mesi: per i fatti avvenuti il 15 aprile del 2021 sono stati rinviati a giudizio tre medici dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

L'udienza preliminare è in programma il prossimo martedì 19 settembre e vedrà coinvolti il primario di Chirurgia Francesco Gennari, difeso in aula da Vittorio Nizza, il chirurgo Paolo Lausi, i cui interessi sono tutelati dall'avvocato Monica Muci e l’anestesista Daniele Mirabile, assistito dal legale Fabrizia Bussolino: gli imputati dovranno difendersi dall'accusa di omicidio colposo.

La piccola vittima era affetta da una malformazione polmonare congenita, per correggere la quale era stato programmato un intervento chirurgico di lobectomia. Si tratta di un'operazione nell'asportazione di un lobo polmonare. Secondo quanto ipotizzato dal pubblico ministero titolare dell'inchiesta Francesco La Rosa, proprio durante questa delicata procedura qualcosa sarebbe andato storto.

La recisione dell'arteria aorta sarebbe avvenuta per errore, ma nessuno dei membri dell'équipe medica si sarebbe reso conto dell'accaduto, forse per il fatto che all'età del piccolo il dissanguamento avviene in tempi piuttosto lunghi rispetto a quanto può accadere, ad esempio, in un uomo adulto. Quando gli effetti dell'errore si manifestarono in modo evidente, tre ore più tardi, ogni intervento riparatorio risultò purtroppo vano. La famiglia del bimbo, assistita dal legale Michela Malerba, vuole vederci chiaro, e lo stesso ospedale Regina Margherita ha effettuato una segnalazione alla procura della Repubblica di Torino.