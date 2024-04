Bimba azzannata alla testa dal cane degli amici: è grave al Gemelli di Roma

Tanta paura per una bambina di soli due anni, aggredita improvvisamente e ferita in modo serio dal cane di proprietà di alcuni amici di famiglia mentre giocava in giardino con lui: stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati durante il pomeriggio di ieri, sabato 28 aprile, in un'abitazione a Fonte Nuova, comune della città metropolitana di Roma Capitale.

Nulla lasciava presagire cosa sarebbe accaduto, dato che la piccola e l'animale, un meticcio di taglia media che non aveva mai dato segni di squilibrio o di aggressività, stavano giocando insieme nel cortile dell’abitazione di alcuni amici di famiglia. D'improvviso il cane si sarebbe avventato contro la bimba, azzannandola e ferendola sia alla testa che a un braccio.

Gli adulti si sono immediatamente lanciati in soccorso della bambina, sottraendola all'animale e provvedendo a contattare il Numero Unico delle Emergenze 112. I soccorritori giunti a bordo di un'ambulanza hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, ma, viste le condizioni della piccola paziente, si è preferito fare intervenire direttamente un'eliambulanza dell'Ares 118: i paramedici a bordo del velivolo hanno preso in carico la bimba e l'hanno trasportata d'urgenza in volo all'ospedale Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Il personale medico del nosocomio ha provveduto a curare le ferite riportate durante l'aggressione, tuttavia, nonostante il grande spavento, per fortuna la piccola non si trova in pericolo di vita.

Oltre al personale sanitario, sul posto dell'aggressione sono giunti anche i carabinieri della Stazione di Mentana, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e dato avvio alle indagini sul caso, provvedendo a inoltrare una segnalazione dell'accaduto all'Autorità giudiziaria. Secondo i primi accertamenti condotti sulla custdia del cane, comunque, si tratta di un caso isolato, dato che l'animale prima di ieri non si era mai mostrato aggressivo nei confronti di nessuno.

Poco più di due mesi fa era avvenuto un episodio simile nel territorio del comune di Anguilara Sabazia: anche in questo caso la vittima era una bambina di due anni, aggredita e morsa alla testa da due cani mentre si trovava in casa dei nonni.

Nel disperato tentativo di proteggere la nipotina, la nonna aveva fatto scudo col proprio corpo, venendo ferita in modo grave al braccio, poi amputato a causa delle conseguenze della lesione riportata.