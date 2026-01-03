Bagagli troppo grandi, passeggeri furiosi aggrediscono e mandano in ospedale la dipendente dell'aeroporto di Pisa

Grave episodio di violenza a Pisa, dove un gruppo di viaggiatori ha aggredito una dipendente dell'aeroporto "Galileo Galilei" facendola finire in ospedale a causa delle ferite riportate.

Secondo quanto riferito dai sindacati, che hanno denunciato l'episodio, i fatti si sono verificati nel pomeriggio di giovedì 1 gennaio nel corso delle concitate fasi d'imbarco sul volo Ryanair 9584 delle 18.15 diretto a Palermo. Alla base del nervosismo che ha scatenato la violenta reazione ci sarebbe una contestazione sui documenti di identità di alcuni passeggeri unitamente a un litigio tra le parti nato per via delle eccessive dimensioni delle valigie di loro proprietà.

"Durante l'imbarco di un volo Ryanair diretto a Palermo, a seguito di una discussione sui bagagli a mano fuori standard e sulla mancanza di documenti di identità di un gruppo di passeggeri, una lavoratrice è stata aggredita, presa per i capelli e con violenza sbattuta contro lo stipite della porta del gate" , segnalano in un comunicato congiunto Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Usb Lavoro Privato.

Ferita alla test e socco choc per l'aggressione subita, la dipendente ha avuto la necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso, mentre al gruppetto di facinorosi è stato impedito di salire a bordo del velivolo. "Tuttavia questa mattina si sono ripresentati in aeroporto creando nuovamente problemi e anche questa volta è stato negato loro l’imbarco" , aggiungono i sindacati, i quali, dopo aver condannato l'episodio di violenza, chiedono alle autorità un intervento in grado di arginare un fenomeno che inizia in modo preoccupante a verificarsi sempre più spesso.

"Si tratta di un atto vile e inaccettabile, che arriva dopo numerose denunce da parte degli addetti agli imbarchi, quasi tutte lavoratrici, che negli anni hanno visto aumentare la frequenza e l'intensità dell'aggressività e delle violenze verbali, spesso aggravate da becero sessismo, da parte dei passeggeri" , si legge ancora nel comunicato. "Un fenomeno ormai strutturale che mette a rischio la dignità e la sicurezza nel nostro luogo di lavoro. Da anni le organizzazioni sindacali chiedono interventi decisi per garantire un ambiente più sicuro per chi lavora e anche per chi viaggia".