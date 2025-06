Bambino di dieci anni muore mentre fa il bagno: recuperato il corpo

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato recuperato il corpo senza vita del bambino di dieci anni scomparso nel pomeriggio mentre faceva il bagno al lago di Bilancino, nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Il piccolo, di nazionalità marocchina, era sparito in prossimità della spiaggia della Cavallina. Le ricerche sono partite immediatamente, ma purtroppo non c'è stato niente da fare: dopo ore di perlustrazione da terra, dall'aria e in acqua, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del minore.

Come riporta l'Adnkronos, le operazioni hanno preso il via intorno alle 17.05. Al lago di Bilancino sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco del comando di Firenze e delle squadre dei distaccamenti di Barberino del Mugello e Calenzano. Le attività di ricerca si sono svolte via terra, via acqua con l'ausilio di un mezzo nautico, e dal cielo, grazie all'elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. Le operazioni sono state particolarmente complicate a causa della fitta vegetazione. Il corpo del piccolo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio dai sommozzatori del nucleo specializzato della sede centrale di Firenze, in corrispondenza del punto in cui era stato visto per l'ultima volta.

Le autorità ora sono chiamate a fare chiarezza sulla tragedia, a partire dalla ricostruzione dei fatti.

I familiari del bambino sono stati soccorsi dai sanitari del 118 perchè evidentemente sotto choc, riporta La Nazione. Purtroppo non è la prima volta che il lago di Bilancino diventa teatro di una tragedia: negli ultimi anni si sono verificati diversi casi di annegamento.