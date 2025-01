Tragedia a Bari, neonato trovato morto nella culla termica della chiesa

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia straziante quella che arriva da Bari in questi primi giorni del 2025, un neonato è infatti stato trovato morto nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista. Gli inquirenti stanno adesso cercando di fare luce sulla triste vicenda.

Secondo le notizie riportate sino ad ora, il piccolo è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 2 gennaio. Roberto Savarese, titolare delle pompe funebri che si trovava in parrocchia per una messa funebre, voleva mostrare al suo collaboratore la culla termica che la chiesa mette a disposizione dei bimbi meno fortunati, ed ha fatto la drammatica scoperta. I due uomini hanno infatti trovato aperta la porta che conduce alla stanza e hanno trovato il neonato. Per lui, purtroppo, non c'era già più niente da fare. Il piccolo nella culla, infatti, era morto.

Della piccola vittima sappiamo che era un maschietto, aveva la pelle chiara, era vestito e avvolto in una coperta celeste. Eppure non ce l'ha fatta. A quanto pare il dispositivo che avrebbe dovuto far scattare l'allarme sul cellulare del parroco, Don Antonio Ruccia, non si è attivato.

Una vera e propria tragedia. E il pensiero va alla madre e al padre del piccolo che, lasciandolo nella culla termica, avevano probabilmente voluto dare una possibilità alla loro creatura.

Starà ora agli inquirenti scoprire che cosa sia andato storto, risultando fatale. Pare assai probabile che nelle prossime ore venga disposta l'autopsia sul corpicino. Per adesso si possono fare solo delle ipotesi. Il neonato ha avuto un malore, oppure è stato portato in parrocchia già morto? La culla termica non ha funzionato? Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118, chiamati sul posto, la piccola stanza era molto fredda.

"Il climatizzatore è acceso, ma l'aria esce fredda e la culla è spenta"

, hanno dichiarato, come riportato da La Gazzetta di Mezzogiorno.

Ad occuparsi del caso sono il Procuratore aggiunto Ciro Angelillis e il medico legale Biagio Solarino. Al momento il parroco della chiesa non si trova a Bari, ma a Roma.