"Benedetto XVI non ha mai abdicato". Il curioso striscione apparso sul litorale di Ostia

Per alcuni minuti i numerosi bagnanti del litorale di Ostia, a Roma, ieri pomeriggio, hanno tenuto fisso il naso all’insù per osservare, incuriositi e divertiti, il singolare passaggio di un piccolo aereo da turismo giallo con al traino uno striscione. Erano le 16,30 e tra un bagno e l’altro si è sentito il rombo del velivolo che continuava a girare nel cielo con il cartello. La scritta ha colto tutti di sorpresa: nessuna dedica d’amore né messaggi pubblicitari. “Benedetto XVI non ha mai abdicato” , questa la misteriosa frase che sventolava sullo striscione.

Le testimonianze

Il volo dell’aereo giallo è stato immortalato dai telefonini dei bagnanti e le foto hanno fatto il giro dei social media. Secondo alcune testimonianze, il velivolo, proveniente da Roma, avrebbe compiuto alcuni passaggi davanti al litorale lidense, tra la rotonda nel tratto terminale della via Cristoforo Colombo e il pontile. Quindi si è allontanato lasciando una scia di interrogativi misti a stupore. Alcuni post sui social indicano che l'aereo si sarebbe poi spinto anche più a sud e sarebbe stato avvistato fino alla zona del Circeo.

Il mistero dello striscione

Nessuno sa, per il momento, il motivo dell’esposizione dello striscione, anche se sono stati in molti ad azzardare l’ipotesi della bizzarra trovata pubblicitaria per promuovere l’uscita di qualche nuovo libro o documentario sulle vicende dell’ex pontefice.

Papa Benedetto XVI

Papa Benedetto XVI è stato il 265º capo della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 7º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice, dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013. Settimo pontefice tedesco nella storia della Chiesa cattolica, Benedetto XVI ha tuttavia rinunciato al titolo di patriarca d'Occidente impiegato dai suoi predecessori. Benedetto XVI, che si dimise diventando Papa emerito, è morto il 31 dicembre 2022 all'età di 95 anni ed è stato sepolto il 5 gennaio 2023 all'interno della basilica di San Pietro.