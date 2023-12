Bestemmia al lavoro, licenziato: scatta lo sciopero

Pronuncia una bestemmia mentre è al lavoro in un call center e viene licenziato in tronco. L'episodio è accaduto a Bologna dove l'azienda Covisian, che già alcune settimane fa aveva rescisso il contratto a una dipendente che aveva litigato al telefono con un cliente, ha deciso di punire severamente il centralinista. Ancora una volta a rendere noto l'accaduto sono le sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilco-Uil. L'unica differenza rispetto all'altra vicenda e che è mancata la firma ad documento da parte del sindacato Ugl. "Se non fosse reale - hanno scritto i responsabili delle organizzazioni sindacali bolognesi - ci sembrerebbe di vivere in un film, in un brutto film già visto soltanto poche settimane fa. Nella giornata di ieri un altro collega è stato licenziato per aver esclamato, tra sé e sé, una bestemmia sul posto di lavoro in seguito all'ennesimo malfunzionamento dei sistemi aziendali che impedivano di lavorare" .

La denuncia dei sindacati e lo sciopero

Per Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilco-Uil il provvedimento adottato nei confronti del dipendente che ha bestemmiato è esagerato. La colpa del lavoratore è evidente, anche se l'imprecazione non era diretta a nessuno in particolare, ma la punizione doveva essere di natura diversa e rispettare quanto previsto dal contratto nazionale. "Covisian - hanno dichiarato al quotidiano la Repubblica i sindacalisti - non può fare ciò che vuole in barba al codice disciplinare" . In conseguenza dell'atteggiamento dell'azienda, il cui committente è l'impresa Hera, è stato proclamato uno sciopero di sedici ore. Quello che non va giù alle organizzazioni sindacali è il riferimento della Covisian a una norma penale del lontano 1930. "Si tratta - hanno continuato i responsabili dei sindacati - di un gesto che fa tornare indietro il Paese a periodi bui di oscurantismo e quando lo Stato era confessionale".

Anche una terza lavoratrice ha rischiato il licenziamento

Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilco-Uil hanno fatto sapere che anche una terza lavoratrice ha rischiato di essere licenziata e alla quale è stata comminata una sanzione massima che è l'anticamera del licenziamento e una sospensione dalle attività per quindici giorni. I sindacati se la prendono in particolare con il committente, la società Hera, che "ha richiesto un confronto con i responsabili operativi della commessa, esprimendo una forte preoccupazione per i fatti occorsi" , quasi a mettere pressione alla Covisian per far ricorso a provvedimenti quanto più severi possibili.