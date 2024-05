Il foro sul petto e il sangue: giallo sull'influencer Siu in fin di vita

" Mia moglie si è ferita, è caduta in casa ". Comincia con una telefonata al 118 questa storia dai contorni ancora indefiniti. Ad allertare i soccorsi è Jonathan Maldonato, il marito di Siu (all'anagrafe Soukaina El Basri), influencer marocchina da oltre 80mila follower su Instagram. L'uomo chiede l'intervento dell'ambulanza in un'abitazione del Biellese, dove assieme alla moglie e alle due figlie piccole. Giunti sul posto, i paramedici notano subito qualcosa di strano: la donna ha un foro nel petto e in casa c'è molto sangue. Lei è ancora vigile mentre viene caricata sulla lettiga. Ma poi, una volta arrivata all'ospedale di Novara, le sue condizioni si aggravano. Ora è in terapia intensiva.

Chi è l'influencer

Stando a quanto riporta il Corriere, l'episodio risale a giovedì scorso. In casa, al momento del fatto, c'erano anche le due bimbe. Il marito, che sui social si fa chiamare Jonny Jonathan e dice di lavorare per una grossa azienda di caffè, ha raccontato ai soccorritori che la moglie è finita contro lo spigolo aguzzo di una cassettiera. Siu, che ha 30 anni fa l'influencer di prodotti make up, ha ripetuto ai soccorritori la versione della caduta accidentale. Ma le copiose tracce di sangue ritrovate nell'appartamento, e quel foro nel petto della giovane, aprono scenari sospetti.

L'inchiesta

Adesso Siu è in prognosi riservata. Nei giorni scorsi ha avuto un arresto cardiaco, le sue condizioni sono stabili ma critiche. Nessuno può avvicinarla, neanche i familiari più stretti. Verosimilmente si tratta di una disposizione della procura di Biella che sta indagando sul caso e spera di poter far chiarezza sulla dinamica al più presto. Ma non è dato sapere né il titolo di reato con il quale è stato aperto il fascicolo né se ci sono nominativi nel registro degli indagati.

Il rapporto di coppia

Gli investigatori stanno scavando nel passato della coppia al fine di rintracciare eventuali denunce o segnalazioni per violenza domestica. Sono stati sentiti anche i familiari dell'influencer che, a quanto risulta, avrebbero consegnato agli inquirenti alcuni video e messaggi. Sembra che la relazione tra moglie e marito non fosse idilliaca. Anzi, negli ultimi tempi, le cose sarebbero peggiorate.

Ora lui si è trasferito dai genitori perché la casa dove si è consumata la tragedia è sotto sequestro: si cercano tracce, indizi o prove che possano chiarire cosa è successo.