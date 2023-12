Bologna, auto si schianta contro ambulanza: morta una donna di 26 anni

Tragedia a Monterenzio (Bologna), dove si è verificato un terribile incidente che ha visto coinvolte un'auto e un'ambulanza. Purtroppo lo schianto è stato fatale per una giovane donna che si trovava a bordo della macchina. Sta ora alle forze dell'ordine ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e risalire alle eventuali responsabilità.

Il tragico schianto

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'incidente si è verificato nel corso della mattinata di oggi, giovedì 28 dicembre, intorno alle ore 10.00. Lo schianto è avvenuto a Fiumetto di Monterenzio (Bologna), per la precisione in via Idice. La Citroen C3, su cui stava viaggiando la 26enne Giovanna Cristiani, si stava dirigendo a San Lazzaro quando ha impattato frontalmente contro un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Monterenzio. Purtroppo lo scontro è stato fatale per la giovane donna che stava conducendo l'auto.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto i carabinieri di San Lazzaro, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso della 26enne, che è morta sul colpo.

Quanto all'ambulanza della Pubblica Assistenza, a bordo si trovavano tre volontari e una signora anziana di 75 anni. Stando alla ricostruzione fornita dai militari, il mezzo non era in emergenza e stava procedendo a velocità regolare, dato che la paziente a bordo doveva presentarsi a una visita di controllo all'ospedale di Loiano. A seguito dell'incidente, volontari e 75enne hanno riportato delle ferite. Nello speficifico, un diciannovenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna, mentre un uomo di 35 anni e la paziente sono stati accompagnati al Sant'Orsola di Bologna per essere sottoposti a dei controlli.

Il traffico in via Idice è rimasto bloccato per almeno 2 ore.

Le indagini

Sarà compito degli uomini dell'Arma ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente. Secondo le informazioni rilasciate sino ad ora, è stata la Citroen C3 guidata dalla 26enne a sbandare e invadere la carreggiata su cui stava viaggiando l'ambulanza, in direzione opposta. Resta da capire che cosa sia accaduto.

Giovanna Cristiani, residente a Loiano, potrebbe forse aver accusato un malore. Tutto è ancora da chiarire.