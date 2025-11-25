Leggi il settimanale
Cronaca locale |era sulla pista ciclabile

Bologna, ciclista 23enne travolta e uccisa da un camion

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. La giovane è rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante

Una ragazza di 23 anni che viaggiava in bicicletta è morta, investita da un camion all'incrocio fra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni, alla periferia di Bologna. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale.

I soccorritori del 118 sono arrivati in fretta, ma per la giovane ciclista, rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante, non c'era più nulla da fare.

Chi è la vittima

La giovane ciclista travolta da un camion e rimasta uccisa si chiamava Viola Mazzotti ed era di Cervia, in provincia di Ravenna.

Era sulla pista ciclabile

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il mezzo pesante che l'ha investita appartiene a una ditta che effettua trasporti per i cantieri del tram e percorreva via dell'Arcoveggio dal centro con direzione periferia.

Dai primi accertamenti, pare che la bicicletta percorresse la stessa via con medesima direzione, sulla pista ciclabile posta a destra della carreggiata. Giunto all'incrocio con via De Giovanni, l'autista del camion ha svoltato a destra entrando in collisione con la ciclista, finita sotto l'asse posteriore del mezzo.

