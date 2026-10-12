Bologna, il pasticcio della targa dell’auto nuova costa caro: 165 verbali in 4 mesi

Il diritto al transito nelle aree protette prevale sui vizi di forma della burocrazia digitale. Lo ha stabilito la sezione civile del giudice di Pace di Bologna, accogliendo tre distinti ricorsi presentati da un’automobilista bolognese. È stata così annullata una quantità spropositata di verbali emessi a causa di un banale errore di inserimento dati nei terminali del gestore della mobilità Bomob. Andiamo però con ordine.

Tutto comincia da un problema di natura burocratica. Un errore di trascrizione della targa.

La protagonista di questa vicenda, infatti, beneficia regolarmente da anni di un contrassegno per disabili che le consente di spostarsi quotidianamente lungo le corsie preferenziali e all’interno delle zone a traffico limitato (Ztl). L’acquisto di una nuova auto cambia tutto. Al momento di aggiornare i dati del veicolo e associare la targa al pass per l’invalidità, due numeri sono stati accidentalmente invertiti. Ed è da qui che si è generato tutto.

La svista avvenuta in sede di compilazione ha infatti ingannato le telecamere di controllo cittadine: ogni volta che l’auto attraversava i varchi, i server non riconoscevano la targa e facevano scattare automaticamente una sanzione.

Il risultato è a dir poco scioccante: ben 165 multe in soli 4 mesi, ossia da novembre 2024 a febbraio 2025, per un totale di 10.800 euro da saldare.

Le sanzioni sono arrivate come un fulmine a ciel sereno per la signora, che si è rivolta agli organi competenti per dimostrare di avere pieno diritto di superare quei varchi. Presentando il suo caso al giudice di Pace, la donna è riuscita a dimostrare la propria buona fede, mostrando la legittimità del suo agire. Lei aveva un regolare permesso che le consentiva di accedere alle aree chiuse o a traffico limitato. L’errore stava nella trascrizione della targa. Da qui l’annullamento delle sanzioni.