Botte, minacce, sputi e furti: la baby gang che ha terrorizzato un quartiere a Roma

Paura al Monte Sacro Alto di Roma, quartiere comunemente noto come Talenti, a causa dell'operato di una baby gang che mercoledì scorso ha imperversato per le vie del rione terrorizzando alcuni giovani.

La denuncia arriva direttamente dai residenti della zona, che ora chiedono al Comune di intervenire per garantire una maggiore sicurezza. Tra minacce, botte e tentativi di rapina, i membri della banda sono entrati in azione in almeno due distinte circostanze durante il pomeriggio dello scorso 8 febbraio: nella prima le vittime sono state due ragazze non ancora 14enni, nella seconda due amici coetanei di queste ultime.

La prima aggressione

Il racconto di quanto accaduto mercoledì, che sostanzialmente coincide con quanto riferito a Roma Today da fonti vicine alle forze dell'ordine, è della madre di un compagno di classe dei quattro giovani che hanno subito l'aggressione. La baby gang, che sarebbe stata composta almeno da due ragazze e tre ragazzi minorenni come le loro vittime, è entrata in azione verso le ore 17.00 di mercoledì 8 febbraio. A finire nel loro mirino due amiche di età inferiore ai 14 anni, che nel momento dell'aggressione si trovavano all'esterno dell'area giochi sita in via Corrado Alvaro.

"Ci date un euro?" , avrebbe chiesto uno dei cinque membri del gruppetto: un modo, più che altro, per trovare un pretesto per sfogare successivamente la propria frustrazione. Dopo aver ricevuto un no dalle due giovani, infatti, una delle ragazze della baby gang si è fatta avanti e ha sferrato un forte pugno contro una di esse. Centrata in pieno volto dal colpo ricevuto, la giovane vittima è finita a terra con gli occhiali rotti e un dente spaccato. Terrorizzate, le due amiche si sono dirette verso un un supermercato di via Jacopone da Todi, con l'obiettivo di trovare scampo dagli aggressori. Una volta al sicuro hanno contattato le forze dell'ordine per chiedere aiuto e denunciare l'episodio. Gli uomini del commissariato di polizia di Fidene-Serpentara sono giunti prontamente sul posto indicato dalle vittime per raccogliere la loro denuncia. Successivamente la ragazza ferita è stata trasportata al pronto soccorso dai genitori.

"Mi dai un euro?" E poi la rissa

Ma la baby gang non aveva ancora concluso il suo pomeriggio di follia. Seguendo lo stesso mudus operandi, i giovani hanno preso di mira altri due ragazzini di età inferiore ai 14 anni. Anche in questo caso tutto è partito con la richiesta dell'euro, a cui ha fatto seguito l'assalto dopo il diniego ricevuto. Durante l'aggressione, tra l'altro, una delle ragazze del gruppetto ha pure cercato di sfilare la giacca a una delle vittime per impossessarsene. Per sfuggire alle minacce e alle botte, i due amici si sono dovuti rifugiare, anche in questo caso, all'interno di un supermercato.