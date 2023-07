Bus giù dal burrone, autista sbalzato sotto un masso: paura a Savona

Tanta paura a Savona nella mattinata di oggi, mercoledì 5 luglio, a causa di un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus di linea, precipitato in una scarpata. Per fortuna non si registra alcuna vittima, ma risultano almeno tre i feriti dopo la drammatica uscita di strada del pesante mezzo.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate in loco dai soccorritori, l'autobus di linea della Tpl (Trasporti ponente ligure) sarebbe andato fuori dalla carreggiata finendo in un burrone nella zona del Santuario di Savona in località Cimavalle, lungo la strada provinciale 12, arrestando la sua corsa nel letto del corso d'acqua del fiume Letimbro.

L'episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 7 del mattino, per cause comunque ancora da accertare, anche se pare del tutto escluso il coinvolgimento di altre vetture. Sul posto sono intervenute prontamente due squadre di Vigili del fuoco, due ambulanze della croce bianca di Savona e della croce verde di Albisola, e un'automedica del 118. A raggiungere il luogo del drammatico incidente è stato anche il primo cittadino Marco Russo e il neo presidente di Tpl Linea Vincenzo Franceri.

Fortunatamente non si registrano vittime, ma i feriti sono tre. Il più grave è risultato essere l'autista del mezzo, il quale, a causa della violenza dell'impatto, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. L'uomo è stato rinvenuto, riferiscono in un tweet i Vigili del fuoco, "sotto un masso". Politraumizzato, il conducente è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso presso l'ospedale di Santa Corona per essere ricoverato e ricevere le cure del caso.

A bordo del bus di linea anche un giovane studente, che come riferito dall'Ansa si trovava in viaggio per andare a sostenere l'orale dell'esame di maturità: il ragazzo è riuscito a mettersi in salvo da solo, uscendo in modo autonomo dall'abitacolo. È andata peggio a un altro passeggero, rimasto invece bloccato all'interno del pullman dopo l'impatto: sono stati i Vigili del fuoco a trarlo in salvo e ad affidarlo successivamente alle cure del personale sanitario. Non sarebbe, comunque, in gravi condizioni di salute.

La strada è stata chiusa con l'obiettivo di consentire l'intervento di soccorso ai feriti e quello di recupero del mezzo, per effettuare il quale si è reso necessario lo sfoltimento della vegetazione sottostante, l'asportazione del guardrail, l'abbattimento di un palo della luce e infine l'utilizzo di una gru.