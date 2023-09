L'urto contro il marciapiede, il volo, lo schianto: morti 4 giovani a Cagliari, due feriti gravi

Articolo in aggiornamento

Quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, sono morti in un incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 5 di questa mattina, domenica 10 settembre, a Cagliari. Le generalità delle vittime non sono ancora state diffuse ma dovrebbero avere tra i 18 e i 20 anni. Altri due coetanei, scampati miracolosamente al tragico impatto, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale.

L'incidente

La dinamica non è ancora chiara, probabilmente i giovani stavano rientrando a casa dopo una notte in discoteca. Stando a quanto apprende l'Ansa, l'incidente è avvenuto in viale Marconi, in direzione Quartu Sant'Elena. I sei ragazzi viaggiavano tutti a bordo di una Ford Fiesta che, per cause non accertate, ha impattato contro un marciapiede all'altezza del cavalcavia dell'Asse Mediano, finendo per ribaltarsi. Quattro ragazzi sono stati sbalzati all'esterno dell'abitacolo, due sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Cagliari.

Le vittime

L'identità delle vittime è ancora sconosciuta. Verosimilmente si tratta di due ragazze e due ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, residenti nell'hinterland. I due superstiti - scrive L'Unione Sarda - sono stati trasferiti in codice rosso al Brotzu e al Policlinico. Uno ha riportato profonde lesioni al volto ma non è in pericolo di vita. La polizia sta procedendo alla rimozione del veicolo incidentato dall'asfalto e all'estrazione dei cadaveri dalla carcassa dell'auto.

Salvini: "Parlamento approvi la nuova legge"

" Tragedie terribili e ingiuste che da genitore vorresti non sentire mai. Mi stringo con commozione alle famiglie, unendomi nella preghiera per i quattro ragazzi scomparsi e per le altre due persone che ancora stanno lottando per la vita ", ha scritto su su Instagram, il vicepremier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, commentando l'incidente avvenuto questa mattina. " Ci auguriamo che il Parlamento approvi il prima possibile la nostra nuova legge sulla sicurezza stradale. - ha poi concluso - Ridurre i rischi e salvare vite deve essere una priorità per tutti ".

Gli incidenti stradali nel 2023

Sono oltre 600 le vittime sulle strade italiane nei weekend dall'inizio del 2023. Secondo i dati diffusi dall'Asaps, l'Associazione sostenitori della polizia stradale, nel primo fine settimana di settembre sono morti 8 automobilisti, 17 motociclisti e 2 ciclisti. Due invece gli incidenti plurimortali con le vittime più giovani di 18 anni e la più anziana di di 85 (i dati non includono la tragedia avvenuta a Cagliari). Le regioni dove si registrano più incidenti mortali sono: Lazio, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Campania.