"Capalbio invasa dalla plastica...". Scoppia la polemica tra Calenda e il sindaco di Orbetello

Scoppia la polemica– seppure indirettamente – tra il leader di Azione Carlo Calenda e il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti. Il motivo? Le plastiche sul litorale toscano, in provincia di Grosseto, tra Capalbio e Ansedonia (quest'ultima frazione di Orbetello).

L’accusa di Calenda

A dare avvio alla polemica social è stato Calenda attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, accompagnato anche da una foto: “Il litorale toscano altezza Capalbio Ansedonia è da giorni letteralmente invaso dalle plastiche. Brillante gestione del Comune di Orbetello che così pulisce la Laguna in mare. Poi parliamo di ambiente e idrogeno”. Nel mirino del leader di Azione, dunque, l’amministrazione di Orbetello che, secondo lui, non gestirebbe in maniera adeguata la pulizia del litorale toscano a causa della presenza della plastica in spiaggia.

Poi, Calenda al Corriere ha voluto ribadire la sua posizione: “Frequento questo luogo da 25 anni ma l’arrivo di plastiche di questi giorni è surreale, la foto che ho fatto ieri è frutto di quello che ho raccolto facendo un semplice tuffo in mare”. E ancora: “I gestori dello stabilimento sostengono che solitamente quando si ha la concomitanza dei due fattori, scirocco e operazione di apertura della Laguna si ha uno sversamento di materiali dalla Laguna in mare. A volte può essere, come è capitato negli anni passati, un odore molto sgradevole ma in questi giorni ci troviamo davanti ad un evento sicuramente straordinario”.

La replica del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti

Naturalmente, la replica del sindaco Casamenti non si è fatta attendere e prontamente ha replicato sui social: “Le plastiche che escono dalla laguna non si era mai sentita. Sicuramente è Scherzi a parte. Mi chiedo se il dott. Calenda abbia idea di cosa sia la Laguna di Orbetello. Nella laguna ci sono le alghe e non le plastiche e le alghe sono bloccate da uno strumento che si chiama sgrigliatore sempre in funzione”. Poi, ha proseguito così, difendendo l’amministrazione: “Le plastiche vengono portate dal mare a prescindere e nel Comune di Orbetello vengono tolte ogni giorno tramite addetti”.

Alla fine, il sindaco ha tuonato: “Mi chiedo se un leader nazionale possa scrivere queste castronerie senza prima informarsi, magari chiamando i diretti interessati che avrebbero potuto spiegargli, evitandogli una brutta figura”. È a questo punto che Calenda ha voluto rispondere con un commento al vetriolo: “È una quantità senza precedenti. Mi preoccuperei di questo piuttosto che di dare risposte piccate. Vada a controllare, parli con lo stabilimento”. Dal canto suo, il leader di Azione – come ha riferito al Corriere – è convinto che bisognerebbe porre attenzione sull’argomento ed è per questo, che ha voluto rivolgersi al presidente della Regione Eugenio Giani il quale “ha già allertato il nucleo per l'ambiente della Regione Toscana per verificare la situazione”.