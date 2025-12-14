Tragedia ad Alzano Lombardo, 19enne muore dopo la caduta dal tetto di un capannone

Dramma nella notte ad Alzano Lombardo (Bergamo), dove un giovane di 19 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone abbandonato. Ferito in modo lieve, invece, un altro ragazzo che si trovava insieme alla vittima. Si sa ancora molto poco dell'accaduto. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il gravissimo fatto è avvenuto notte tra sabato e domenica, intorno all'una. I due giovani si sono introdotti all'interno dello stabile abbandonato, sito in via Acerbis, dove un tempo si trovava la sede dell'Italcementi. Con loro ci sarebbe stato anche un gruppo di amici. Non si sa cosa sia accaduto in quel capannone, né quali dinamiche hanno portato il ragazzo a salire sul tetto dell'edificio e a cadere di sotto.

L'allarme è scattato intorno all'1.15 e l'intervento dei soccorsi è stato tempestivo. A raggiungere la zona sono stati gli operatori sanitari di Areu, arrivati con due automediche e due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. Non è stato purtroppo possibile fare nulla per il 19enne, la cui identità non è stata ancora resa nota. La caduta da una così grande altezza è risultata purtroppo fatale, e il giovane è morto a causa delle lesioni riportate. Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per quanto riguarda l'amico, questi è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato trattenuto per degli accertamenti.

I carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire le dinamiche della vicenda e capire che cosa abbia portato a questa morte terribile.

A quanto pare il gruppo di giovani stava facendonell'edificio abbandonato. A un certo punto il lucernario sarebbe crollato, e il 19enne ha fatto un volo di almeno 5 metri. L'impatto non gli ha lasciato scampo.