Choc a Bologna, tenta di bruciare il cane nel camino e la casa va a fuoco

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura alle porte di Bologna, dove un uomo è rimasto vittima di un incendio dopo aver tentato di bruciare il proprio cane all'interno del camino di casa. L'uomo si trova adesso ricoverato in ospedale, mentre gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza sulla vicenda.

Secondo quanto riferito fino ad ora, il protagonista di questa storia è un 42enne di Zola Predosa, località nella città metropolitana di Bologna. L'uomo, un addestratore di cani, aveva deciso di provvedere da solo alla soppressione dell'animale dopo che questo lo aveva attaccato. Nella serata di giovedì scorso, infatti, il 42enne si era recato in ospedale per farsi medicare una ferita alla testa riportata a seguito di un morso del molosso.

Sebbene la lesione non fosse troppo grave, tanto è bastato a convincere l'uomo a sopprimere l'animale.

Tornato a casa, il 42enne ha ucciso il suo cane, prendendo poi la decisione di bruciare la carcassa nel camino della sua abitazione. Dopo aver utilizzato della benzina, l'uomo ha acceso il fuoco, ma la situazione è decisamente sfuggita di mano. Fiamme e fumo si sono propagati in fretta, diffondendosi per la casa e mettendo in serio pericolo la vita dell'uomo. Il fuoco ha invaso il piano terra della casa, allarmando la moglie e il figlio della vittima, che si trovavano al piano superiore.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che hanno raggiunto la villetta sita in via Raibolini. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri di Borgo Panigale.

Rimasto travolto dalle fiamme, il 42enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova attualmemte ricoverato. L'uomo si trova in, ed è statoper danneggiamento, oltre che per l'uccisione del cane.