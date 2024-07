Choc a Brescia, accoltella il fidanzato all'addome: "Mi voleva strangolare"

Ascolta ora 00:00 00:00

Allarme nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio a Brescia, dove un uomo di 33 anni è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato dalla fidanzata di un anno più giovane. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza mentre la compagna, ascoltata dagli inquirenti, avrebbe dato una risposta sconcertante: avrebbe pugnalato il fidanzato per difendersi.

La ricostruzione

Sul caso occorre fare chiarezza, e infatti in queste ore gli inquirenti sono impegnati nel ricostruire le esatte dinamiche della vicenda, così da risalire alle effettive responsabilità di ciascuno. Stando a quanto riportato sino ad ora, l'allarme è scattato intorno alle 2.00 di notte, quando è stato contattato il numero unico per le emergenze. A raggiungere l'abitazione, sita in via Naviglio Grande, a Brescia, gli operatori sanitari del 118 hanno trovato il 33enne in condizioni serie, con una profonda ferita all'addome, probabilmente inferta con un'arma da taglio. Ferita anche la compagna del giovane, che aveva ecchimosi sia sulle braccia che alle gambe.

Il 33enne è stato quindi caricato in ambulanza e trasportato al pronto coccorso dell'ospedale locale, dove ha subito un intervento chirurgico d'urgenza. A quanto pare il giovane, ancora ricoverato in Terapia Intensiva, non si troverebbe in pericolo di vita.

La coppia, a quanto emerge, si conosceva dall'adolescenza. Il 33enne è un operaio, mentre la 32enne è una dipendente delle Poste.

Le indagini e la denuncia

Sembra che alla base di tutto ci sia stato un litigio scoppiato fra le mura domestiche. Si ignorano ancora le cause dell'alterco fra i due ma sembra che, a un certo punto, la situazione sia degenerata, tanto da portare la fidanzata ad attaccare il 33enne. Ascoltata dagli inquirenti, la donna ha spiegato di aver agito per difendersi. "Mi sono difesa, ha cercato di strangolarmi" , ha dichiarato, come riportato da Il Giorno. La 32enne ha poi aggiunto di conoscere il compagno da quando aveva 15 enni e di aver a lungo sopportato le sue angherie, specie quando si trovava in preda ai fumi dell'alcol. Si è poi dichiarata dispiaciuta per l'accaduto.

Del caso si sta occupando la polizia di Stato. Parlando col pubblico minister di turno Carlo Pappalardo, la giovane ha ribadito di essersi difesa dopo aver subito violenza fisica.

Al momento, tuttavia, la donna è stataper lesioni gravi dall’uso delle armi. Si attende ora di conoscere la versione del 33enne. Le indagugi proseguono.

Gli inquirenti hanno provveduto a sequestrare il coltello da cucina usato dalla 32enne e consegnato proprio dalla giovane.