Choc a Ollolai, neonata di tre mesi muore durante una festa di cresima: inutili i soccorsi

Doveva essere un momento di gioia da trascorrere insieme a parenti e amici per celebrare una cresima. In pochi istanti, però, la serenità ha lasciato spazio al dolore. Una neonata di appena tre mesi è morta dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava con la famiglia a una festa a Ollolai, nel Nuorese. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori e degli invitati presenti alla cerimonia, lasciando sotto choc l'intera comunità.

Il malore improvviso

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola Michelina Arbau si trovava insieme ai familiari quando avrebbe accusato un improvviso malessere. Le sue condizioni sarebbero apparse subito molto gravi, facendo scattare immediatamente la richiesta di aiuto. Tra la preoccupazione e il panico dei presenti, la madre avrebbe dato l'allarme chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno avviato tutte le procedure necessarie per tentare di salvare la bambina.

La corsa contro il tempo

Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. La neonata è stata trasferita d'urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove i medici hanno cercato fino all'ultimo di strapparla alla morte. Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. La piccola è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso, lasciando nello sconforto i genitori e tutti coloro che stavano partecipando ai festeggiamenti. Una notizia che in poche ore ha fatto il giro del paese, suscitando commozione e incredulità.

Disposti accertamenti per chiarire le cause del decesso

La morte improvvisa di una bambina così piccola ha portato l'autorità giudiziaria ad avviare gli accertamenti necessari per fare piena luce sull'accaduto. Per questo motivo la salma sarà trasferita a Cagliari, dove verrà eseguita l'autopsia. L'esame dovrà chiarire che cosa abbia provocato il malore che si è rivelato fatale e ricostruire con precisione le ultime ore della neonata. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle possibili cause del decesso.

Ollolai si stringe attorno alla famiglia

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Ollolai, che si è immediatamente stretta attorno ai genitori della piccola. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati nelle ultime ore alla famiglia, travolta da un dolore improvviso e devastante. Anche la Parrocchia San Michele ha voluto manifestare pubblicamente la propria partecipazione al lutto con un messaggio affidato ai social. “In questo grande momento di prova e di dolore, siamo vicini con la preghiera e tutto l'affetto e l'espressione del più vivo cordoglio alla sua famiglia: al padre Michele, la madre Michela, al fratello e alla sorella". Parole che testimoniano il clima di profonda commozione che si respira nel paese dopo la scomparsa della bambina.

Attivato il supporto psicologico

Di fronte a una perdita tanto drammatica quanto improvvisa, la Asl di Nuoro ha deciso di mettere a disposizione dei familiari un servizio di assistenza psicologica.

Il sostegno sarà rivolto non soltanto ai parenti più stretti della piccola, ma anche alle persone che erano presenti alla festa e che hanno assistito ai momentidei soccorsi. Un aiuto ritenuto fondamentale per affrontare il trauma di una tragedia che ha trasformato una giornata di festa in una delle pagine più dolorose che la comunità di Ollolai ricordi negli ultimi anni.