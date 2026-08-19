Ultraleggero precipita in Calabria, morti pilota e passeggera: sono gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico

Dopo tre giorni di ricerche sono stati ritrovati a Laghicello di Fuscaldo i resti dell’ultraleggero con a bordo l’avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. Finisce quindi l’attesa, e con essa la speranza, dei familiari e degli amici dei due professionisti, partiti la mattina del 16 agosto da Capo d’Orlando, dopo avere trascorso la giornata di ferragosto in Sicilia, e diretto a Sibari, in Calabria.

Domenica mattina, alle 9,30, a bordo di un Tecnam P2008 si erano alzati dalla pista del campo di volo Tavola Grande, ma dopo poco erano scomparsi dai radar. L’ultimo segnale risale alle 10,24 di domenica mattina, quando Buccico ha inviato a un parente una foto dello Stromboli scattata dall’aereo: da quel momento nessun altro contatto. A dare l’allarme sono stati i familiari dei due professionisti, facendo scattare il piano ricerca persone scomparse della Prefettura.

Carlo Arnulfo, nato nel 1962, era iscritto all’albo degli avvocati di Roma ed è stato membro del Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma dal 2012 al 2016. Nella Capitale ha operato prima come penalista e in seguito come civilista. L’altra avvocata, la 56enne Angela Buccico, classe 1969, è nata a Bari ed è residente a Matera: figlia dell’ex senatore di Alleanza nazionale e già sindaco della città lucana, nonché componente del Csm, Emilio Nicola Buccico, e sorella dell’attuale vicesindaco Rocco. La donna era parte attiva presso lo studio di famiglia, fondato a Matera nel 1947 dal nonno Rocco Buccico.

La ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati ha espresso il suo cordoglio: “Sono addolorata per la tragica scomparsa di Angela Buccico. Un pensiero commosso va alla sua famiglia alla quale mi lega una profonda amicizia e sono loro vicina con tanto affetto”.