Choc a Padova, tunisino tenta di rapire una bimba di un anno: arrestato

È finito in manette un 22enne tunisino accusato di tentato rapimento; il giovane, infatti, ha cercato di portare via una bimba di appena un anno, strappandola dal passeggino. La vicenda, per fortuna, si è conclusa con un lieto fine, e la piccola si trova ancora con la sua famiglia.

Stando a quanto riferito dalla questura di Padova, il fatto si è verificato nel pomeriggio di giovedì 20 novembre. L'allarme è scattato intorno alle ore 16.50, quando una richiesta di intervento è stata inviata alle forze dell'ordine. Una volante si è dunque recata in piazzale Stazione, dove era stata rapita una bambina. Secondo la ricostruzione, la piccola si trovava insieme al padre, un ragazzo rumeno di 21 anni. Uscito dalla stazione ferroviaria con la figlia nel passeggino, il giovane stava attraversando la strada quando il 22enne si è diretto verso di lui, lo ha colpito con un pugno in pieno volto e ha afferrato il passeggino, portandolo via. La bimba, in quel momento, stava dormendo.

Il padre si è lanciato all'inseguimento del rapitore, ma questi si è più volte girato per minacciarlo. Da qui la decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine, anche per timore che il soggetto avesse un'arma con sé.

Provvidenziale l'intervento dei poliziotti, che hanno tempestivamente bloccato il 22enne. Il soggetto ha opposto resistenza, mostrandosi molto aggressivo e attaccando gli agenti, ma è stato infine caricato sull'auto d'ordinanza. Un poliziotto è stato colpito mentre cercava di trattenerlo. Portato in questura, lo straniero si è rivelato essere un cittadino tunisino di 22 anni, residente in provincia di Padova, regolare sul territorio nazionale. Si trova da circa un anno nel nostro Paese.

Il nordafricano è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Fra le accuse, naturalmente, anche quella di aggressione (nei confronti del 21enne) e tentato rapimento. Vicenda su cui indaga la procura di Padova. La misura cautelare è stata confermata nel corso dell'udienza di convalida tenutasi venerdì 21 novembre.

Il soggetto è ora sottoposto anel Comune di residenza. Il questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha attivato l'Ufficio Immigrazione per procedere con la revoca del titolo di soggiorno. Si parla anche di foglio di via.