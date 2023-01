Lo schianto, poi si ribaltano: morti cinque ragazzi a Roma

Un grave incidente stradale si è verificato questa notte alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata per cause ancora da accertare. Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 2.30 a Fonte Nuova su via Nomentana. Una sesta persona che era a bordo dell'auto, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale. Le vittime avevano un’età compresa tra i 17 e i 22 anni. In base a quanto si è appreso si tratterebbe di tre giovani e due ragazze; il ferito è un ragazzo, ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Sant’Andrea di Roma.

La dinamica dell’incidente

Della vicenda se ne sta occupando la procura di Tivoli, ma le forze dell’ordine che stanno indagando hanno già formulato una prima ipotesi. Secondo gli inquirenti la macchina su cui viaggiavano, ad alta velocità, i sei ragazzi sarebbe finita contro un palo dell’illuminazione pubblica. Il forte impatto l’avrebbe poi scaraventata contro un albero prima che si ribaltasse su se stessa più volte. Quattro giovani, come riporta il quotidiano Il Messaggero, sarebbero morti sul colpo mentre una delle due ragazze ha perso la vita dopo qualche ora al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era stata trasferita dal personale sanitario del 118.

Chi sono le vittime

Le persone che hanno perso la vita erano tutte residenti in provincia. I tre ragazzi avevano tutti 22 anni, mentre le donne 17 e 18 anni. Non si sa ancora chi guidava la Fiat 500, anche se le forze dell’ordine ritengono sia stato uno dei giovani, dato che l’automobile è intestata alla madre di uno dei ragazzi.

L’indagine

La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo sull’incidente. Al momento non ci sono ancora accusati, l’indagine è contro ignoti. Saranno i carabinieri a stabilire i motivi per cui la vettura si è ribaltata provocando il decesso dei cinque ragazzi, anche se dovrebbe essere riconfermata la prima ricostruzione del tragico evento. Alla fine a causare l’incidente sarebbe stata l’eccessiva velocità raggiunta dalla Fiat 500 in una strada impervia.